“Sin costo para el gobierno”, aseguró Clara Brugada sobre concierto de Shakira en el Zócalo.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, reveló cómo se logró el próximo concierto de Shakira-de 49 años de edad- en el Zócalo capitalino, que se llevará a cabo el domingo 1 de marzo.

A través de redes sociales, Clara Brugada- de 62 años de edad- anunció el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo.

Dentro de su mensaje, Clara Brugada dio a conocer que el financiamiento del show de Shakira se logró “gracias al apoyo de Grupo Modelo” y que es “sin ningún costo para el Gobierno de la CDMX”.

Como parte de la celebración de sus 100 años, Grupo Modelo se ocupará de los costos del concierto de Shakira en la Ciudad de México, será un regalo a la ciudadanía.

¿Y cómo es esto posible? Es posible gracias al apoyo de Grupo Modelo. Una empresa que se fundó en nuestra ciudad, y que hoy celebra 100 años con presencia global, sin olvidar su origen que es lo más importante, y su origen es esta ciudad. Clara Brugada

Junto a Clara Brugada estuvo el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo, quien celebró la alianza con el gobierno capitalino.

¡Les tenemos preparada una gran sorpresa en el corazón de la #CapitalDeLaTransformación!#ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/JsMz24Mmi5 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 20, 2026

Durante el anuncio del concierto de Shakira, Daniel Cocenzo agradeció a Clara Brugada por “abrirles” las puertas de la CDMX, donde nació Grupo Modelo.

Además de que invitó a todos a la presentación de Shakira el 1 de marzo.

El concierto de Shakira, confirmó también Clara Brugada, contará con pantallas gigantes en:

Zócalo

Alameda

Monumento a la Revolución

Esto con el fin de garantizar que todos los asistentes disfruten del evento.