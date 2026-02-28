No llegues tarde para ver a Shakira en el Zócalo. Acá las rutas y alternativas viales en CDMX por su concierto.

Shakira, de 49 años, dará un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX el 1 de marzo en punto de las 20:00 horas.

Rutas y alternativas viales en CDMX por el concierto de Shakira en el Zócalo

El concierto de Shakira en el Zócalo tiene previsto una asistencia masiva, por lo que habrá afectaciones viales en el primer cuadro del Centro Histórico.

Ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México recomendó las rutas y alternativas viales en CDMX para el concierto de Shakira en el Zócalo:

Av. de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Dr. Claudio Bernard

Lorenzo Boturini

Av. Chapultepec

Shakira en el Zócalo: rutas y alternativas viales en CDMX por su concierto (@GobCDMX / X)

La autoridades exhortaron a los asistentes al show de Shakira para que lleguen con anticipación al evento.

Toma en cuenta que las vías que no contarán con paso vehicular serán:

Avenida 20 de Noviembre

Avenida Juárez

Avenida Pino Suárez

Calle 5 de Febrero

Calle 5 de Mayo

Mientras que en el Metro CDMX se espera que la estación Zócalo/Tenochtitlán permanezca cerrada.

Ubicación de las pantallas gigantes por concierto de Shakira en el Zócalo

Para las personas que no alcancen llegar hasta el Zócalo de Shakira, el gobierno capitalino instalará bocinas y pantallas en estas ubicaciones:

20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Mayo

Juárez

Alameda Central

Monumento a la Revolución

Shakira (@shakira)

Metrobús y Metro CDMX extenderán su horario de servicio por concierto de Shakira en el Zócalo

Se confirmó que el Metrobús y Metro CDMX extenderán su horario de servicio por el concierto de Shakira en el Zócalo el 1 de marzo.

En el caso del Metrobús, este amplía su horario hasta la 1:00 de la mañana del 2 de marzo en la:

Línea 1 : El Caminero - Indios Verdes

Línea 7: Glorieta de Violeta -Indios Verdes

La Línea 4: no brindará servicio, solo de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente.

Mientras que las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas de la Línea 3 no darán servicio de las 3:00 de la tarde al cierre.

Horario Metrobús por concierto de Shakira en el Zócalo (Metrobús / Facebook)

Por su parte, el Metro CDMX extenderá de la misma manera su horario en las líneas:

Línea 1: Pantitlán a Observatorio

Línea 2: Taxqueña a Cuatro Caminos

Línea 9: Pantitlán a Tacubaya

Asimismo, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), también brindará servicio con horario extendido en:

Línea 1: Corredor Cero Emisiones “Eje Central”

Línea 2: Chapultepec–CETRAM Pantitlán

Línea 5: San Felipe de Jesús–Hidalgo