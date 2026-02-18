¿Habrá un concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de CDMX? El rumor en las redes asegura que la cantante estaría presentándose el próximo 1 de marzo del 2026.

Y es que en redes sociales ha reaparecido el rumor de que Shakira estaría presentándose en el Zócalo de la CDMX, pero ¿qué tan real es?

¿Shakira estará en el Zócalo de la CDMX? Esto sabemos

Un rumor ha resurgido en redes sociales, el cual revelaría que Shakira se estaría presentando en el Zócalo de la CDMX aparentemente el próximo 1 de marzo del 2026.

Los rumores en redes sociales aseguran que el anuncio de que Shakira estará en CDMX lo revelaría en anuncio durante su concierto del próximo 27 de febrero en el Estadio GNP, como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

¿Shakira dará concierto en el Zócalo de CDMX? (@mx_tickets / X)

No obstante, cabe recordar que este rumor sobre una presentación gratuita de Shakira en el Zócalo de la CDMX, ha sido un rumor que ha persistido en redes sociales desde agosto y septiembre del 2025, en donde las Autoridades de la Secretaría de Cultura lo desmintieron.

Aunque tras confirmar fechas adicionales en México para febrero de 2026, el rumor de que Shakira estará en el Zócalo de la CDMX ha resurgido, e incluso muchos usuarios esperan que en esta ocasión, se haga realidad.

De momento habrá que esperar a que se confirme o por el contrario, que se demienta nuevamente el rumor de la supuesta presentación gratuita de Shakira en el Zócalo de la CDMX.