Conoce cuáles son los objetos permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo, acá la lista completa.

El Gobierno de la Ciudad de México reveló los artículos que sí pueden llevar los asistentes al concierto gratis de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo.

Lista completa de objetos permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo

Los objetos permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo son los siguientes:

Bolsa de mano / cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables / Chamarras

Zapatos / tenis cómodos

Baterías externas para cargar tu celular

Objetos no permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo (@GobCDMX / X)

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía para que revisar los objetos que están permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo.

Esto con el fin de facilitar el acceso y evitar cualquier tipo de retraso para el evento.

¿Qué objetos no están permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo?

El Gobierno de la Ciudad de México también compartió los objetos que no están permitidos para el concierto de Shakira en el Zócalo.

Los artículos con los que no se te permitirá ingresar al Zócalo son:

Objetos punzocortantes

Bebidas alcohólicas

Envases de vidrio

Latas

Hieleras

Aerosoles

Sillas

Mascotas

Objetos permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo (@GobCDMX / X)

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX dio recomendaciones para disfrutar al máximo el concierto de Shakira:

Mantener el bolso o mochila siempre a la vista

Guardar bien cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre

Evitar traer el teléfono en la mano; guardarlo tras usarlo y mantenerse alerta al entorno durante el evento

No cargar demasiado dinero en efectivo, llevar solo el indispensable

Identificar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad

En caso de notar alguna situación extraña, las autoridades sugieren reportarla de inmediato al personal que estará en el evento.