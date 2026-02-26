Conoce cuáles son los objetos permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo, acá la lista completa.
El Gobierno de la Ciudad de México reveló los artículos que sí pueden llevar los asistentes al concierto gratis de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo.
Lista completa de objetos permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo
Los objetos permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo son los siguientes:
- Bolsa de mano / cangurera
- Celulares
- Binoculares
- Impermeables / Chamarras
- Zapatos / tenis cómodos
- Baterías externas para cargar tu celular
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía para que revisar los objetos que están permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo.
Esto con el fin de facilitar el acceso y evitar cualquier tipo de retraso para el evento.
¿Qué objetos no están permitidos en el concierto de Shakira en el Zócalo?
El Gobierno de la Ciudad de México también compartió los objetos que no están permitidos para el concierto de Shakira en el Zócalo.
Los artículos con los que no se te permitirá ingresar al Zócalo son:
- Objetos punzocortantes
- Bebidas alcohólicas
- Envases de vidrio
- Latas
- Hieleras
- Aerosoles
- Sillas
- Mascotas
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX dio recomendaciones para disfrutar al máximo el concierto de Shakira:
- Mantener el bolso o mochila siempre a la vista
- Guardar bien cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre
- Evitar traer el teléfono en la mano; guardarlo tras usarlo y mantenerse alerta al entorno durante el evento
- No cargar demasiado dinero en efectivo, llevar solo el indispensable
- Identificar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad
En caso de notar alguna situación extraña, las autoridades sugieren reportarla de inmediato al personal que estará en el evento.