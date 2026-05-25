El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, supervisó la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, en medio de recientes protestas ciudadanas.

La visita ocurrió tras reportes sobre explosiones cercanas al complejo petrolero y manifestaciones de familias que exigen reubicar escuelas ubicadas alrededor de las instalaciones energéticas.

Durante el recorrido, Pemex informó que el funcionario revisó procesos de producción, continuidad operativa y avances de mantenimiento en áreas estratégicas relacionadas con refinación de combustibles.

Pemex mantiene supervisión operativa en Dos Bocas tras protestas

A través de redes sociales oficiales, Pemex detalló que la supervisión formó parte del seguimiento permanente a las metas nacionales impulsadas por el gobierno federal actual.

Carpio encabezó reuniones técnicas con trabajadores especializados para evaluar el desempeño de plantas de proceso y revisar estrategias relacionadas con producción y mantenimiento industrial operativo.

Refinería Olmeda en Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. (Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa)

La visita se desarrolló mientras madres y padres de familia mantienen protestas para solicitar la reubicación urgente de escuelas cercanas al complejo petrolero ubicado en Paraíso.

Habitantes de la zona expresaron preocupación por posibles riesgos derivados de incidentes reportados recientemente dentro de instalaciones cercanas a la refinería y actividades industriales relacionadas.

Pemex no reportó afectaciones operativas durante la supervisión y reiteró que las labores continúan bajo protocolos internos de seguridad establecidos para instalaciones estratégicas nacionales energéticas.

La Refinería Olmeca representa uno de los principales proyectos energéticos impulsados por el gobierno federal para fortalecer la capacidad nacional de producción de combustibles refinados.

Hasta el momento, autoridades federales y estatales no han informado sobre acuerdos relacionados con las solicitudes ciudadanas para reubicar planteles educativos próximos al complejo petrolero.