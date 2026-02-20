Te contamos sobre el día que Shakira hizo vibrar el Zócalo CDMX en 2007.

Shakira- de 49 años de edad-regresa a la Ciudad de México el 1 de marzo 2026, y quiere ofrecer un épico concierto como el que dio en 2007 en Zócalo.

Así fue el día que Shakira hizo vibrar el Zócalo CDMX en 2007

El primer concierto de Shakira en el Zócalo CDMX fue el 27 de mayo de 2007 como parte de su “Tour Fijación Oral”.

En dicha presentación en vivo, Shakira reunió a más de 210 mil personas en el primer cuadro de la Ciudad de México y duró 1 hora con 40 minutos.

Shakira (OCESA/CUARTOSCURO.COM / Cortesía Ocesa)

Shakira siempre ha sido una cantante muy popular y querida en México.

Por tal razón, de acuerdo con los reportes de la época, cientos de fans acamparon desde un día antes para no perderse el concierto de la cantante colombiana.

El Zócalo CDMX estuvo abarrotado, pese a que la espera para ver a Shakira fue larga.

Shakira saldría al escenario hasta las 9:20 de la noche, pese a que se anunció que el concierto iniciaría en punto de las 8:00 de la noche.

Cuando Shakira apareció el público olvidó la largas horas que aguardó por verla y todos se rindieron ante sus canciones.

Algunos de los temas que interpretó Shakira y con los que hizo vibrar el Zócalo CDMX en 2007 fueron:

Estoy Aquí

Te Dejo Madrid

Antología

Inevitable

Ojo Así

No

Si te vas

Ciega, Sordomuda

La Tortura

Hips dont´lie

Durante su concierto de 2007, Shakira expresó su cariño por nuestro país.

“Tenemos una historia de amor; estoy aquí para decirte: te quiero, México”, dijo Shakira.