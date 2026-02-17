Mientras que algunas personas acudieron al barrio chino de la Ciudad de México para adquirir todo lo necesario para recibir el Año Nuevo Chino este 17 de febrero, Shakira sorprendió por la forma en que lo hizo.

Shakira, de 49 años de edad, se grabó así misma para desearle a sus seguidores del país asiático un Feliz Año Nuevo Chino, para sorpresa de muchos lo hizo en mandarín, considerado por muchos, el idioma más complicado.

Luciendo blusa y pantalón en color rojo, tal y como lo indica la tradición a fin de atraer fortuna y abundancia a lo largo del año regido por el Caballo de Fuego, la intérprete expresó:

“Hola China ¡Feliz Año Nuevo Chino para todos! ¡Nos vemos pronto en China! Los quiero a todos. Besos” Shakira

Acá el video grabado tras una serie de conciertos en El Salvador:

@shakira Happy new year China! See you very soon! Chin chin! ❤️ 中国，新年快乐！ 很快就能见到你们啦！ 亲亲 ❤️ ♬ original sound - Shakira

¿Cuántos idiomas habla Shakira?

Además de ser una gran cantante y bailarina, experta en mover las caderas, Shakira es poliglota, es decir, habla más de tres idiomas con fluidez.

Además de hablar español, su lengua materna, Shakira domina a la perfección el inglés, a éste se le suman cinco más. En total, la cantante colombiana maneja siete idiomas:

Español

Inglés

Portugués

Italiano

Francés

Catalán

Mandarín

Shakira, cantante. (Cortesía Ocesa / Cuartoscuro)

Shakira viajará a China este 2026

Además de celebrar el Año Nuevo Chino con un mensaje en mandarín, Shakira confirmó su visita a China en este 2026.

Tras sus presentaciones en América, Shakira visitará China como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Tendrá presentaciones en Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y China, según revelaron algunos medios un mes atrás.

En cuanto a México, la cantante aún tiene tres presentaciones pendientes, las cuales se llevaron a cabo en: