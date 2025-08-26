La cantante colombiana de 48 años de edad, Shakira está de regreso al Estadio GNP Seguros para una nueva tanda de conciertos este 26, 27, 29 y 30 de agosto.

Y si eres de los afortunados en ir te tenemos todo los detalles desde setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en los concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros del 26, 27, 29 y 30 de agosto

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira regresa al Estadio GNP Seguros este 26, 27, 29 y 30 de agosto, así que prepárate pues este es el setlist de canciones, horario y telonero:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Posible setlist de canciones para los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros del 26, 27, 29 y 30 de agosto

Shakira trae de regreso su gira de conciertos Las Mujeres Ya No Lloran World Tour al Estadio GNP Seguros este 26, 27, 29 y 30 de agosto con un show que promete.

Conciertos en el que Shakira interpretará sus más grandes éxitos, además de lo más nuevo para deleite de sus fans.

Por lo que se espera que temas en el setlist de canciones para los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes: