La cantante colombiana de 48 años de edad, Shakira está de regreso al Estadio GNP Seguros para una nueva tanda de conciertos este 26, 27, 29 y 30 de agosto.
Y si eres de los afortunados en ir te tenemos todo los detalles desde setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en los concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros.
Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros del 26, 27, 29 y 30 de agosto
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira regresa al Estadio GNP Seguros este 26, 27, 29 y 30 de agosto, así que prepárate pues este es el setlist de canciones, horario y telonero:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
Posible setlist de canciones para los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros del 26, 27, 29 y 30 de agosto
Shakira trae de regreso su gira de conciertos Las Mujeres Ya No Lloran World Tour al Estadio GNP Seguros este 26, 27, 29 y 30 de agosto con un show que promete.
Conciertos en el que Shakira interpretará sus más grandes éxitos, además de lo más nuevo para deleite de sus fans.
Por lo que se espera que temas en el setlist de canciones para los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes:
- La Fuerte
- Girl Like Me
- Las de la Intuición
- Estoy Aquí
- Empire/Inevitable
- Te Felicito/TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía
- La Bicicleta
- La Tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Addicted To You
- Loca
- Soltera
- Si te vas
- Última
- Ojos Así
- Pies Descalzos, Sueños Blancos
- Antología
- Día de enero
- Ciega, sordomuda/ El Jefe
- Whenever, Wherever
- Waka Waka (This Time for Africa)
- She Wolf
- Bzrp Music Sessions, Vol. 53