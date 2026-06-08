El Partido Acción Nacional (PAN) denunció a Andrés López Obrado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante su gestión como presidente de México.

El PAN compartió un comunicado el domingo 7 de junio para confirmar su denuncia contra el expresidente Andrés López Obrador y otras organizaciones criminales con el fin de que se investiguen las posibles responsabilidades penales derivadas de los supuestos pactos políticos-criminales.

La denuncia del PAN señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos y el reclutamiento forzado de jóvenes, así como el desplazamiento de comunidades, según su comunicado.

PAN denuncia a AMLO ante la Corte Penal Internacional

El PAN responsabiliza a Andrés López Obrador de pactar con criminales y es responsable de la actual crisis de seguridad que vive México.

Señalan a AMLO de permitir el empoderamiento del crimen organizado en México y acusan a Morena de pactar con el crimen organizado.

La denuncia por crímenes de lesa humanidad contra AMLO sostiene que durante su gestión como presidente de México se implementó una política deliberada que ayudó al crimen organizado.

Presentamos ante la Corte Penal Internacional una denuncia para que se investiguen las posibles responsabilidades de Andrés Manuel López Obrador por presuntos Crímenes de Lesa Humanidad.



Compartimos el boletín, la denuncia y el acuse de recibido. 📄



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“El narcopacto conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político”, menciona el PAN en su comunicado.

El PAN acusa a AMLO no ejercer su autoridad y esto habría provocado el avance del crimen organizado.

PAN aprovecha señalamientos contra políticos de Morena

El Partido Acción Nacional aprovechó las diversas investigaciones contra funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado para asegurar que existe un pacto entre organizaciones criminales y el gobierno.

El comunicado recuerda que existen investigaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, así como el supuesto retiro de visas a Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores de Sonora y Tamaulipas.

Por último, el PAN asegura que seguirán denunciando cualquier presunto crimen: “El PAN seguirá denunciando todo lo que tenga que denunciar”.