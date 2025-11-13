El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pidió detener una obra en Calzada Flotante de Avenida Tlalpan en la Ciudad de México (CDMX) por posible hallazgo arqueológico.

El pasado 11 de noviembre en el tramo de la construcción de la Calzada Flotante de Avenida Tlalpan en la CDMX fueron hallados un cráneo y otros posibles vestigios arqueológicos por lo que el INAH pidió detener la obra de manera temporal.

La obra está localizada entre San Antonio de Abad y Chimalpopoca en la colonia Tránsito en la alcaldía Cuauhtémoc, frente al ex convento de San Antonio Abad donde sus actividades se han parado temporalmente hasta ahora.

INAH pide detener obra en Calzada Flotante de Avenida Tlalpan; estos fueron los hallazgos hasta ahora

Una vez que el INAH intervino en la obra ubicada en la Calzada Flotante de Avenida Tlalpan, la cuál será una de las construcciones para mejorar la movilidad urbana ante el Mundial 2026 del que la CDMX será sede, se hallaron diferentes vestigios arqueológicos, entre ellos:

Un cráneo humano que estaba a tres metros de profundidad

Fragmentos de vasijas

Al realizar este hallazgo se dio el aviso directo a personal del INAH quienes pidieron detener la obra de manera temporal en lo que buscaban más vestigios arqueológicos.

Mientras que las obras para el Mundial 2026 permanecen detenidas para determinar el origen de estos hallazgos arqueológicos, así como su temporalidad.

Este proyecto urbano para el Mundial 2026 en la Calzada Flotante de la Avenida Tlalpan tiene como objetivo la creación de un corredor seguro y verde para peatones y ciclistas.

En tanto también por el Mundial 2026 en la CDMX se desarrollarán más obras de movilidad.

Por el momento el INAH no ha informado sobre sus hallazgos arqueológicos en esta obra mundialista en Calzada Flotante de Avenida Tlalpan en la CDMX.