La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el Jardín Flotante Tlallipan, un proyecto de infraestructura urbana y ambiental construido sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el recorrido inaugural, la mandataria interactuó con los tótems digitales con inteligencia artificial que brindarán orientación a visitantes, además de supervisar el sistema de videovigilancia, considerado único en su tipo en el continente.

Clara Brugada impulsa parque elevado que prioriza a peatones en Tlalpan

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que este proyecto forma parte de las más de dos mil obras implementadas para revertir la lógica vehicular en la ciudad.

El parque elevado cuenta con una extensión de 1.8 kilómetros y está dividido en siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas del Valle de México, acompañados por esculturas y elementos culturales.

Entre su oferta recreativa destacan pérgolas, velarias, módulos de descanso, fuentes interactivas, parque para perros y una pantalla monumental para proyecciones al aire libre.

En materia ambiental, el espacio integra más de 6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes, con 176 árboles, más de 2 mil arbustos y 81 mil plantas polinizadoras, además de un sistema de riego con agua pluvial.

Asimismo, la seguridad se refuerza con más de 900 luminarias LED distribuidas en todo el corredor.

CDMX estrena Jardín Flotante Tlallipan, la primera Utopía peatonal sobre Tlalpan. (Cortesía)

Tlallipan se consolida como primera Utopía flotante con servicios sociales en CDMX

Clara Brugada destacó que este espacio representa un cambio de paradigma al convertirse en la primera Utopía flotante enfocada en priorizar a las personas sobre los automóviles.

Subrayó que el proyecto introduce un modelo de urbanismo social y feminista, al integrar un sistema de cuidados a cielo abierto con servicios como comedores populares, lavanderías gratuitas, áreas de cuidado infantil, huerto urbano y mercado de abasto.

Además, el parque incorpora el Centro Libre y Siempre Vivas para la atención de mujeres en situación de violencia, un espacio de salud mental, módulos de prevención de adicciones y atención para bienestar animal.

Finalmente, la mandataria capitalina señaló que este proyecto se complementa con 34 kilómetros de ciclovía, modernización de la Línea 2 del Metro, renovación de banquetas y nuevas luminarias, como parte de una estrategia integral de movilidad y espacio público.