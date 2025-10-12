El diputado federal de Morena, Sergio Mayer, fue captado mientras presuntamente dormía durante el Primer Informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, pero no fue el único.

Y es que legisladores del PAN también fueron captados de una manera muy particular hoy domingo 12 de octubre de 2025, durante el acto solemne donde Clara Brugada acudió al Congreso de la CDMX para la rendición de su Primer Informe de Gobierno.

Sergio Mayer se duerme durante Primer Informe de Clara Brugada pero no es el único (@lumendoz / X)

Sergio Mayer y otros diputados vivieron así el Primer Informe de Clara Brugada

El diputado Sergio Mayer y otros legisladores fueron captados mientras se dormían o se distraían con su celular durante Primer Informe de Clara Brugada en CDMX.

En primera instancia el morenista Sergio Mayer se recargó sobre una de las barandillas del recinto legislativo, en lo que parecía ser un momento de un breve sueño mientras se encontraba a la espera de la participación de Clara Brugada.

De igual forma, la senadora de Morena, Yeidckol Polevnsky, fue captada mientras veía su celular, en un momento donde los legisladores parecían no prestar atención al evento.

En tanto, ya iniciado el acto solemne, diputados locales del PAN fueron captados viendo su celular o platicando entre ellos mientras la jefa de gobierno de la CDMX rendía su Primer Informe.

Incluso algunos de ellos, instantes antes de que terminara la comparecencia, se retiraron del Congreso CDMX, en tanto diputados de Morena y aliados gritaban “jefa de gobierno”.

Haciendo cartas, en el celular, platicando y bostezando. Así los diputados PANISTAS mientras la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, rinde su informe ante el Congreso, ¡Y ENCIMA SE RETIRAN!



La derecha no soporta escuchar resultados, por eso jamás sabrán gobernar. pic.twitter.com/vVVFJm51Yn — Alexandra Rojo (@alexndrarojo) October 12, 2025

Uno de los señalados por “estar distraído” durante el Primer Informe de Clara Brugada fue el diputado del PAN, Ricardo Rubio, quien fue acusado de estar escribiendo una carta.

No obstante, el propio Ricardo Rubio respondió a los señalamientos en redes sociales, mostrando que en realidad se encontraba realizando apuntes acerca del informe de Clara Brugada y no escribiendo una carta como se le acusó.

Según señaló, se encontraba anotando “las mentiras” del Primer Informe de Clara Brugada como jefa de gobierno de la CDMX.