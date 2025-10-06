La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, visitó a los policías agredidos durante la marcha del 2 de octubre y promete justicia.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvieron enfrentamientos con miembros del bloque negro durante la marcha del 2 de octubre, dejando a 94 policías lesionados.

“Ratificamos nuestro compromiso de que se proceda con las investigaciones para que haya detenciones, lo digo claramente, porque respetamos, 2 de octubre, para no intervenir de otra manera” Clara Brugada

Tres elementos de la policía capitalina fueron reportados como delicados tras la marcha de 2 de octubre y recibieron la visita de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, y Clara Brugada compartieron un video tras visitar a los policías lesionados.

Estuve con las y los policías que permanecen hospitalizados tras los hechos del 2 de octubre, en compañía del secretario @PabloVazC de la @SSC_CDMX.



Este es el momento de acompañarles, de reconocer su entrega y de reafirmar nuestro compromiso con su bienestar y recuperación.

Clara Brugada reconoció la labor de los policías durante la marcha del 2 de octubre y les prometió justicia.

“El día de hoy en la tarde, después del evento que tuvimos con la presidenta, haciendo un recorrido en los hospitales, aquí con el secretario Pablo Vázquez, todo el equipo de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de visitar a los policías que resultaron lesionados del evento del 2 de octubre” Clara Brugada

La jefa de gobierno de la CDMX informó que cinco policías siguen hospitalizados tras los eventos ocurridos el pasado 2 de octubre.

Pablo Vázquez Camacho informó que fueron dados de alta 84 policías y la SSC seguirá brindada asesoría jurídica a los policías afectados.

Clara Brugada respeto a la libertad de expresión, pero investigará ataques a policías el 2 de octubre

Durante su mensaje, Clara Brugada reiteró su respeto a la libertad de expresión y a las movilizaciones que se expresaron el pasado 2 de octubre.

Sin embargo, reiteró su compromiso a investigar y detener a quienes iniciaron disturbios, así como ataques a distintos elementos de la SSC.

“Aquellos que llegaron a la movilización a golpear, a saquear, a cometer delitos, inclusive a robar o quemar a la policía, no tiene nada que ver con la lucha del 2 de octubre, no tiene que ver nada con la paz en Gaza” Clara Brugada

Clara Brugada fue clara, los manifestantes que cometieron delitos durante la marcha del 2 de octubre se enfrentarán a las consecuencias.

Por lo tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya investiga los hechos ocurridos para detener a los presuntos responsables.

La jefa de gobierno manifestó su solidaridad con los policías lesionados: “No los vamos a dejar solos y estamos para servirles”.

Por último, Pablo Vázquez Camacho reconoció el trabajo de los policías de la CDMX que intervinieron en la manifestación del 2 de octubre.