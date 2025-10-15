La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, afirmó que la estrategia de seguridad está dando resultados positivos en la capital del país.

En entrevista para Juan Becerra, la jefa de gobierno explicó que, de 2024 al mes de octubre de 2025, han disminuido un 12% los delitos de alto impacto.

Clara Brugada recordó que en el 2019 se cometieron 131 delitos de alto impacto, mientras que para 2025 esta cifra bajó a 56, una disminución del 60%.

Violencia en México (Fotógrafo Especial / Cuartoscuro)

Clara Brugada presenta resultados de su estrategia de seguridad en CDMX

En entrevista, Clara Brugada celebró que de 2024 a 2025 haya disminuido un 12% los delitos de alto impacto como:

Homicidio doloso

Robo de vehículos

Robo a transeúnte con violencia

Robo a transporte público

Clara Brugada también explicó que de 2019 a la fecha han disminuido el 50% de los delitos de casos de homicidios.

Mientras que, de 2025 a la fecha, se ha registrado una disminución del 10% en los homicidios dolosos, lo que refleja el trabajo en coordinación.

Parte de estos resultados se deben, según explicó Clara Brugada, a sus múltiples reuniones con alcaldes para abordar trabajos de seguridad y de desempeño policial, así como la implementación de:

3 mil 500 patrullas

30 mil videocámaras

Policía de proximidad

334 kilómetros seguros

Con estas acciones, la jefa de gobierno busca cumplir, mencionó, su compromiso de hacer de la CDMX una de las entidades más seguras de México.