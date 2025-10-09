Viri Ríos defendió el gobierno de Clara Brugada ante lo que consideró “mala prensa” por la presencia de socavones en CDMX.

“Me sorprende mucho que se le atribuyan los socavones a Clara Brugada porque es como atribuirle pues que haya rayos, que haya una crisis climática, que haya un sismo” Viri Ríos, politóloga mexicana

Durante el programa Tercer Grado, la analista política señaló que es claro que las calles de la capital están en mal estado; sin embargo, aseguró que esto no es por culpa de Clara Brugada.

Asimismo, Viri Ríos reiteró que se trata de problemas estructurales y no de la falta de atención del gobierno de la CDMX.

Socavones en CDMX no son culpa de Clara Brugada, asegura Viri Ríos

Viri Ríos resaltó en Tercer Grado que, en efecto, la CDMX tiene un problema en las calles con la formación de socavones como los registrados en la alcaldía Iztapalapa, gobernada por Aleida Alavez.

“El tema de las calles en mal estado, por supuesto que las calles están en mal estado porque ha habido un tema de lluvias realmente muy fuerte en los últimos dos años” Viri Ríos

Sin embargo, reiteró que se trata de problemas provocados por las lluvias registradas en los últimos dos años, aunados con problemas estructurales.

Asimismo, recordó que la CDMX se erigió sobre un lago por lo que, junto con el cambio climático, ha provocado las crisis recientes.

”En realidad de lo que estamos hablando son de problemas que se están gestando en la ciudad por la forma en la cual la ciudad fue creada hace cientos de años encima de un lago y por la forma en la cual, digamos, está afectando el cambio climático la situación actual. Viri Ríos

Clara Brugada está enfocada en dar resultados: Viri Ríos

Por otra parte, señaló que Clara Brugada está enfocada en gobernar y dar resultados más que en promocionar sus logros.

“Yo creo que ella está enfocada en gobernar. El que no quiera ser presidenta no la hace mala gobernante. No, quizá la hace mejor gobernante, ¿no?, porque entonces está enfocada en resultados” Viri Ríos

En este sentido, aseguró que esto incluso “la hace mejor gobernante” y resaltó que está trabajando para dar el mantenimiento a las calles así como brindar solución ante los problemas generados por los socavones.

Ríos aceptó que existen muchos ámbitos de mejora en la CDMX; sin embargo, Brugada es “una de las gobernadoras mejor evaluadas del país.