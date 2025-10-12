Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, aseguró que no se dejará de apoyar a las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Así lo dijo durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno en el Congreso de la CDMX este domingo 12 de octubre.

Clara Brugada reiteró sus condolencias a las víctimas de las explosión en Iztapalapa y sus familiares y agradecimiento a las autoridades de salud federales que los siguen apoyando.

“Expreso nuevamente mis condolencias y solidaridad a la toda las personas afectadas y sus familiares y les envió nuestro apoyo hasta que se logre, les reitero, hasta que se logre una reparación integral daño. Así mismo, agradezco a todas las instituciones de salud del gobierno federal que atendieron y siguen atendiendo… y reitero, no los vamos a dejar solos” Clara Brugada. Jefa de Gobierno CDMX

Clara Brugada agradeces a servicios de emergencia por atención a víctimas de la explosión en Iztapalapa

Ante las muertes y secuelas graves que se generaron tras el accidente el 10 de septiembre, Clara Brugada dijo que no los va a dejar solos.

También reportó que “desde el primer momento el gobierno capitalino brindó apoyo económico, psicológico y jurídico”.

Clara Brugada destacó el actuar de las autoridades de Protección Civil de distintos niveles, incluidas las alcaldías, policía, bomberos, además del mencionado personal de salud.

Pendiente la indemnización de Gas Silza a víctimas

Cabe recordar que queda pendiente el apoyo del que la empresa Gas Silza aseguró se va a hacer responsable.

Ante la polémica por una supuesta falta de apoyo que no han recibido las familias de las víctimas, Gas Silza dijo que el apoyo será con la mediación del gobierno capitalino.

Gas Silza aclaró que sí tiene tres tipos de seguros para cubrir las consecuencias, a pesar de que en un inicio se afirmó que no era así.