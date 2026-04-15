Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dio a conocer su interés por participar en las elecciones del 2027, buscando la gubernatura del estado.

Enrique Galindo analiza alianza política rumbo a elecciones 2027

Enrique Galindo destacó que, a pesar de que todavía no es tiempo legal para dar a conocer a las y los candidatos, en San Luis Potosí ya se ha tenido un debate político sobre los distintos escenarios rumbo a la contienda electoral del próximo año.

Asimismo, aseguró que este panorama no significa que dejará a un lado sus responsabilidades como alcalde, recordando que ha sido el primer mandatario municipal en haber sido reelecto en la capital potosina.

Sin embargo, señaló que ha trabajado en construir una trayectoria política destacable donde la gubernatura se convierta en el próximo paso de su carrera política, cuidando las formas y tiempos electorales.

Galindo informó que, ante su interés por la gubernatura, ha mantenido diálogos con los partidos políticos que lo llevaron a su triunfo como alcalde, por lo que dejó abierta una posible alianza entre el PRI, PAN y PRD.

El ahora alcalde de San Luis Potosí aseguró que su trabajo como presidente municipal se ha centrado en mantener una administración cercana a la ciudadanía y que garantice acciones concretas, con el objetivo de mantener un municipio competitivo y con confianza ciudadana.