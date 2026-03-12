El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó los avances a un año de la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz, iniciativa que ha permitido valorar la salud de 9.1 millones de niñas y niños en 75 mil primarias públicas de todo el país.

La estrategia se implementa en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), como parte de una política pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

SEP fortalece la salud infantil con la estrategia Vive saludable, vive feliz

Durante la conmemoración realizada en la escuela primaria “España”, fundada en 1925 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el titular de la SEP destacó los avances en la promoción de hábitos saludables.

Entre las acciones implementadas se encuentra la restricción de la venta de comida chatarra en las escuelas, medida que forma parte de la política educativa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Mario Delgado explicó que los 9.1 millones de estudiantes valorados cuentan con una hoja de resultados que identifica posibles condiciones como:

sobrepeso

obesidad

caries

debilidad visual

El funcionario pidió a madres y padres de familia revisar estos resultados y acudir a unidades médicas cuando sea necesario.

Ante 290 alumnos, docentes y familias, el secretario subrayó que la colaboración entre autoridades, escuelas y sociedad permitirá formar una generación más fuerte, saludable y feliz.

Asimismo, informó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum ya se trabaja para ampliar la estrategia a secundarias y preparatorias públicas del Sistema Educativo Nacional.

IMSS reporta atención médica a más de 600 mil estudiantes

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que más de 600 mil estudiantes de primaria han acudido a clínicas y unidades médicas del Seguro Social como parte del seguimiento de la estrategia.

El funcionario llamó a madres y padres de familia a acudir a consulta cuando sus hijas e hijos presenten diagnósticos relacionados con caries, obesidad, desnutrición o problemas de la vista.

También destacó que más de 3 mil 600 enfermeras y enfermeros han visitado 75 mil escuelas primarias para realizar evaluaciones médicas a las y los estudiantes.

Zoé Robledo advirtió además sobre el impacto del consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, a los que calificó como un “enemigo silencioso” para la salud infantil, razón por la cual han sido retirados de los planteles escolares.

Estrategia Vive saludable, vive feliz ha valorado a 9.1 millones de alumnos (Cortesía )

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, explicó que la estrategia busca transformar los hábitos desde la infancia y fortalecer la prevención de enfermedades.

A un año de su implementación, el programa continúa promoviendo alimentación saludable, hidratación con agua simple y actividad física diaria en las escuelas.

Por su parte, el director de Atención a la Salud del IMSS Bienestar, Alejandro Ávalos, señaló que fomentar estos hábitos desde edades tempranas ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas en la vida adulta.

DIF destaca importancia del cuidado de la salud en la niñez

La titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, destacó que el acompañamiento institucional busca construir un futuro más saludable para las niñas y niños del país.

En el evento también participó Mario Chávez Campos, director general de Operación de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, quien señaló que la estrategia debe consolidarse como una política pública permanente para el bienestar de la infancia.

Durante la ceremonia, Camila Martha Toto, alumna de sexto grado de la primaria España, agradeció la implementación del programa al considerar que promueve hábitos que benefician a toda la comunidad escolar.

Por su parte, Liliana Rodríguez Linaldi, madre de familia, destacó que la estrategia permite fomentar hábitos saludables desde la escuela y contribuir a formar generaciones más conscientes sobre el cuidado de su salud.