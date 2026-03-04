Marzo es el mes de todo el año que oficialmente tiene más suspensiones de clases, pues el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece 5 días en los que no habrá actividades:

13 de marzo 2026

16 de marzo 2026

27 de marzo 2026

30 y 31 de mazo 2026

Sin embargo, como suele ocurrir en otras fechas, la suspensión de clases durante 5 días a lo largo de marzo, no aplicarán para todos los miembros de las comunidades escolares.

Además, se debe recordar que ese periodo sin actividad en los centros educativos de todo el país, dará paso a una nuevo laps de vacaciones con motivo de la Semana Santa.

Calendario de la SEP confirma que en 5 días de marzo no habrá clases

En junio de 2025, la SEP publicó el calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026, en el que se confirma que en el mes de marzo de 2026 habrá 5 días con suspensión de clases.

En el caso de los días 13 y 16, se explica que no habrá actividades porque se realizará el registro de calificaciones y se conmemorará el natalicio de Benito Juárez, respectivamente.

En cuanto a los días 27, 30 y 31, el calendario marca que habrá suspensión primero por el Consejo Técnico Escolar (CTE) y las últimas fechas corresponden al inicio de vacaciones de Semana Santa.

No obstante, la SEP detalla que si bien el 13 de marzo no hay clases, docentes y personal administrativo sí trabajarán por ser día de evaluaciones, mismo caso del día 27 que corresponde a la junta del CTE.

Calendario del ciclo escolar 2025-2026 (SEP)

Días sin clases en marzo darán inicio a vacaciones de Semana Santa

Como se menciona en el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, los días 30 y 31 de marzo no habrá clases por el inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Es decir que al arrancar el mes de abril tampoco habrá actividades escolares, toda vez que se detalla que el periodo de descanso oficial concluirá hasta el viernes 10 de abril.

Debido a lo anterior, se establece que los estudiantes, docentes y personal administrativo regresarán a sus actividades habituales hasta el lunes 13 de abril.