Sandra Echeverría aclara que Nazaret Rodríguez no la demandó por daño moral y delincuencia organizada, como aseguró en un video la CEO de Metaxchange Capital.

La actriz aclaró en De Primera Mano que no existen denuncias en su contra e incluso Nazaret Rodríguez había sido vinculada a proceso el jueves 23 de abril.

Sandra Echeverría niega que Nazaret Rodríguez la haya denunciado

Aclara que el video de Nazaret Rodríguez fue grabado antes de que fuera detenida y actualmente se encuentra en prisión preventiva.

“Ha tratado de denunciar a muchos inversionistas, mucha gente, entre ellos a mí, pero ninguna de sus denuncias han procedido porque no tiene con qué” Sandra Echeverría

Sandra Echeverría dice que no ha sido notificada de ninguna denuncia, porque no existe y Nazaret Rodríguez no tiene elementos para iniciar un proceso legal en su contra.

Sandra Echeverría (Sandra Echeverría Instagram @sandraecheverriaoficial)

La actriz revela que demandó a Nazaret Rodríguez por amenazas y mostraron las pruebas durante una audiencia realizada el pasado 18 de marzo.

“Denunciamos por amenazas por parte de ella y fue que algo que demostramos el sábado que fue la primera audiencia, amenazas a mí y mi papá” Sandra Echeverría

Sandra Echeverría mencionó que está contenta de que Nazaret Rodríguez esté vinculado a proceso y el caso sigue avanzando.

Nazaret Rodríguez (Especial )

Sandra Echeverría tiene miedo por las amenazas de Nazaret Rodríguez

Nazaret Rodríguez lanzó fuertes amenazas contra Sandra Echeverría y su padre, por lo que la actriz expresó su temor ante un juez.

Esto habría influido en que el juez considerara que Nazaret Rodríguez se quedara en prisión tras considerarla un peligro para sus víctimas.

“Hoy lo mencioné con el juez y dije: ‘Sí tengo miedo por las amenazas que me ha mandado’ y justo leímos las amenazas y es por eso que se dictó la prisión preventiva” Sandra Echeverría

Sandra Echeverría menciona que Nazaret Rodríguez le envidaba correos amenazantes desde su correo de Metaxchange donde la llamaba “marrana”.

A pesar de tener temor, Sandra Echeverría seguirá con el proceso contra Nazaret Rodríguez hasta el final y exige justicia.

También busca que su caso genere consciencia y que personas que han sufrido fraude denuncien.

Nazaret Rodríguez fue vinculada a proceso y el juez determinó tres meses de investigación tan solo en el caso de Sandra Echeverría y menciona que se realizan hasta dos audiencias por día en contra de la CEO de Metaxchange.