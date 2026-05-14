La cantante Sandra Echeverría de 41 años de edad, aseguró que no tiene un proceso legal por fraude por el caso Metaxchange Capital, pues ni siquiera procedió la acusación.

Asimismo, Echeverría contó que logró que le reembolsaran una parte de la cantidad de dinero que dio a Metaxchange Capital bajo el supuesto de inversión.

Sandra Echeverría no enfrenta proceso legal como acusó la CEO de Metaxchange Capital

La detención de Nazaret Rodríguez, la CEO de Metaxchange Capital, llevó a la publicación de un video donde acusó a Sandra Echeverría de fraude y extorsión, asegurando que había un proceso legal en su contra.

Sin embargo, la cantante y actriz aclaró para Sale el Sol que no enfrenta un proceso como Rodríguez aseguró en su video.

Sandra Echeverría explicó que no procedió lo que Nazaret Rodríguez dijo, y si esto no ocurrió fue porque las autoridades no validaron su denuncia.

“Ella [Nazaret Rodríguez] obviamente trató de denunciar a muchos de los que la denunciamos, trató de que algo procediera. Sin embargo, nada procedió. Entonces todo su video era una sarta de mentiras (...) No hay nada que haya procedido de parte de Nazaret”. Sandra Echeverría, actriz.

Asimismo, apuntó que tras la publicación del video, un juez la vinculó a proceso, de modo que “todo lo que dice, pues bye”.

Sandra Echeverría recibió parte del dinero con que Metaxchange Capital la defraudó

La actriz Sandra Echeverría no tiene proceso legal por fraude y extorsión como dijo Nazaret Rodríguez de Metaxchange Capital y además afirmó que ya obtuvo parte del dinero con el que la defraudaron.

“Logré un reembolso de ciertas cantidades”, fue lo que Echeverría dijo y aunque sostuvo que “falta un porcentaje” explicó que le gustaría que hubiera justicia para las demás personas que fueron defraudadas.

Asumiendo que hay “otras personas que están en peores condiciones” deseo que “ojalá” se pueda hacer justicia para las otras víctimas que invirtieron mucho más y perdieron su patrimonio por Metaxchange Capital.