Nazaret Rodríguez, ex CEO de Metaxchange Capital, fue vinculada a proceso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), por fraude piramidal.

Fiscalía CDMX identificó más de 120 denuncias por fraude, así como una afectación de más de 150 millones de pesos a través de Metaxchange Capital.

Este esquema de fraude piramidal fue denunciado de manera pública por Sandra Echeverría, una de las víctimas de esta financiera.

Fiscalía de CDMX investiga fraude piramidal de Metaxchange Capital

De acuerdo con la Fiscalía de CDMX mantiene la investigación sobre el fraude piramidal con 4 casos relacionados con la red de Metaxchange Capital.

La Fiscalía de CDMX recordó que Nazaret Rodríguez fue aprehendida el pasado 17 de abril en un cateo realizado por la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Polanco III Sección.

Asimismo, fue vinculada a proceso al ser considerada la pieza central en la conducción del esquema piramidal de la estafa en la que también participaron:

Patrik “N”, aprehendido y vinculado a proceso

Mariana “N”, que lleva su proceso en libertad

Hasta el momento, la Fiscalía de CDMX informó que Patrik era el encargado de manejar los recursos y la cuentas; mientras que Mariana tenía el trato con las personas defraudadas y daba seguimiento a sus inversiones.

Cabe señalar que luego de su aprehensión se ejecutaron otras 3 órdenes de aprehensión más en contra de Nazaret Rodríguez, así como una más en contra de Patrik.

Así funcionaba el fraude piramidal de Nazaret Rodríguez con Metaxchange Capital

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de CDMX, Nazaret Rodríguez, a través de Metaxchange Capital, captaba recursos de sus víctimas con la promesa de inversiones con rendimientos de hasta 15% mensual.

Durante la primera etapa del fraude, algunas de las víctimas recibieron pagos para generar confianza y que entregaran más recursos; sin embargo, no volvieron a recibir pagos ni se les devolvió su capital.