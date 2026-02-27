La denuncia de Sandra Echeverría a la estafa de Metaxchange Capital, destapó que Nazaret Rodríguez, que se ostenta como la CEO de la empresa, está prófuga de la justicia.

Pero ¿Quién es Nazaret Rodríguez? Te lo compartimos con los siguientes datos de la CEO de Metaxchange Capital:

¿Quién es Nazaret Rodríguez?

Nazaret Rodríguez Jiménez, quien se hace apodar “Naza”, es la CEO y Fundadora de la empresa Metaxchange Capital desde su creación en 2012.

Nazaret Rodríguez, CEO de Metaxchange Capital. (Instagram/nazaret_roji)

¿Qué edad tiene Nazaret Rodríguez?

Se desconoce la edad de Nazaret Rodríguez, pues no se sabe su fecha de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Nazaret Rodríguez?

Se desconoce si Nazaret Rodríguez tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Nazaret Rodríguez?

Se desconoce el signo zodiacal de Nazaret Rodríguez.

¿Cuántos hijos tiene Nazaret Rodríguez?

Se desconoce si Nazaret Rodríguez tiene hijos.

¿Qué estudió Nazaret Rodríguez?

Según información de su LinkedIn, Nazaret Rodríguez estudió la maestría en Administración de Empresas con especialidad en Marketing y Finanzas en la Universidad Anáhuac.

Sin embargo, en su cédula profesional no aparece en el sistema de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿En qué ha trabajado Nazaret Rodríguez?

El trabajo de Nazaret Rodríguez es como CEO y Fundadora de Metaxchange Capital desde 2012.

Nazaret Rodríguez, CEO y Fundadora de Meta Exchange Capital. (LinkedIn/nazaret-rodriguez)

Nazaret Rodríguez está prófuga tras denuncia de Sandra Echeverría de Metaxchange Capital

El nombre de Nazaret Rodríguez ha llamado la atención luego de que la actriz Sandra Echeverría compartió la estafa que vivió invirtiendo en su empresa Metaxchange Capital.

Según el testimonio de Sandra Echeverría, no sería la única estafada, explicando que son millones de pesos los que Nazaret Rodriguez les habría robado mediante Metaxchange Capital.

Asimismo, la actriz explicó que tras las respectivas denuncias en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la Policía de Investigación detuvo a dos implicados en el fraude; Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez.

Sin embargo, las autoridades aún buscan a Nazaret Rodríguez quien actualmente está prófuga de la justicia.