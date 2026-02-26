A través de un video Sandra Echeverría denunció fraude masivo y estafa financiera de la empresa Meta Exchange Capital.

Sandra Echeverría señaló que le robaron su patrimonio que con tanto esfuerzo logró recaudar, sin embargo no habría sido la única ya que hay más de mil víctimas.

Sandra Echeverría denuncia que fue víctima de fraude por Meta Exchange Capital

Sandra Echeverría denunció públicamente haber sido víctima de fraude y estafa financiera de Meta Exchange Capital.

En su video, Sandra Echeverría señaló que perdió su patrimonio, el cual logró recaudar tras años de esfuerzo y trabajo constante.

La actriz y cantante Sandra Echeverría señaló que ella y aproximadamente otras mil personas fueron víctimas de un fraude masivo.

“Les quiero contar que yo y 1000 personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio. Patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho, mucho trabajo” Sandra Echeverría

Sandra Echeverría explicó que la empresa Meta Exchange Capital, dirigida por Nazaret “N”, captaba clientes bajo la promesa de ofrecer rendimientos económicos superiores comparados con cualquier otra institución bancaria .

Sin embargo y pese a lo prometido, la empresa incumplió con los pagos y llevaba más de 18 meses sin darle su dinero a los inversionistas.

Además de que la empresa retuvo los fondos de manera ilegal, lo que impidió que los inversionistas pudieran recuperar su capital inicial.

“Meta Exchange Capital es una empresa liderada por Nazareth ‘N’, la cual prometía pagar rendimiento más alto que cualquier banco. Sin embargo, llevan más de 18 meses sin pagar y reteniendo el dinero que habíamos confiado en ellos” Sandra Echeverría

Sandra Echeverría agradece apoyo de las autoridades y les pide que no abandonen a las víctimas

Sandra Echeverría señaló que Meta Exchange Capital recibió depósitos que superan los dos millones de pesos .

Además destacó que la empresa operó fuera de los marcos regulatorios establecidos por las autoridades mexicanas, lo que derivó en la presentación de más de 200 denuncias formales.

Sin embargo, Sandra Echeverría explicó que solo un porcentaje pequeño de estos procedimientos lograron avanzar de manera efectiva.

Sandra Echeverría agradeció la intervención de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México, por atender sus demandas.

Y es que confesó que recientemente se dio la detención de Patrick “N” y Mariana “N” , figuras claves de la empresa y quienes enfrentan un proceso por su presunta participación en este fraude.

Sandra Echeverría lamentó que el líder de la organización, Nazaret “N”, no pudo ser detenido y se encuentra oficialmente en calidad de prófuga de la justicia .

“Agradezco a nombre de todas las víctimas de este fraude a la Fiscalía General de la Justicia y al Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México, que nos hayan entendido. Hoy estamos muy contentos porque ayer por fin fueron aprendidos tanto Patrick ‘N’ como Mariana ‘N’. Sin embargo, Nazareth ‘N’ ya es oficialmente prófuga de la justicia” Sandra Echeverría

Pese a esta situación, Sandra Echeverría destacó que ella y las otras víctimas seguirán con el proceso aportando las pruebas necesarias e idóneas para fortalecer el caso ante los tribunales capitalinos.

Sandra Echeverría recalcó que desean que el proceso se haga conforme a derecho y los responsables reciban las sanciones correspondientes.

“Continuaremos el proceso legal y judicial conforme a derecho, aportando las pruebas que consideramos idóneas, como ya lo hemos hecho anteriormente y lo seguiremos haciendo” Sandra Echeverría

En su video, Sandra Echeverría hizo un llamado a las autoridades para que no abandonen a las víctimas y continúen con el proceso para que se aplique la ley y se logre la reparación del daño.

“Les pedimos, por favor, a las autoridades que no nos suelten, que se haga justicia y gracias, de verdad, de todo corazón, a nombre de todos los que hemos sido víctimas de esto” Sandra Echeverría