Diego Di Marco, dueño de Pietro TV, niega tener vínculos con Metaxchange Capital. Al contrario, asegura que es víctima de Nazaret Rodríguez.

Trascendió que Metaxchange Capital era inversionista de Pietro TV, un canal de entretenimiento manejado por Diego Di Marco, lo cual ya fue negado por el productor.

Diego Di Marco dice que es víctima de Nazaret Rodríguez, CEO de Metaxchange Capital

En entrevista con De Primera Mano, Diego Di Marco aclaró que su empresa Pietro TV no tiene relación con Metaxchange Capital.

Pero, menciona que es una de las víctimas de Nazaret Rodríguez, pues invirtió en Metaxchange Capital y lleva dos años sin recibir los rendimientos que le prometieron.

“Metaxchange Capital ha defraudado mucha gente, hay 14 denuncias (…) nos debe, porque a mí también me debe (Nazaret Rodríguez) yo puse mis ahorros ahí” Diego Di Marco

En entrevista, Diego Di Marco se DESLINDA de FRAUDE millonario a famosos como Sandra Echeverría #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/51qQYrda50 — De Primera Mano (@deprimeramano) April 1, 2026

Diego Di Marco menciona que Metaxchange Capital era un fondo de inversión y les prometía interese altos, por lo que él dio todos sus ahorros.

Sin embargo, la empresa lleva dos años sin pagarle los supuestos intereses y se resistió a demandar a la empresa hasta que se enteró de que Sandra Echeverría había procedido legalmente.

“Yo no quería demandar. Aparece Sandra y empezamos a demandar, pero el tema es que me ensucian en lago que yo no tengo nada que ver” Diego Di Marco

Avanza caso Metaxchange: vinculan a proceso a Patrick Rodríguez (@metaxchange_ / Instagram )

Diego Di Marco se deslinda de Metaxchange Capital

Nazarte Rodríguez, CEO de Metaxchange Capital, está prófuga de la justicia, mientras que se detuvieron a dos de sus presuntos cómplices.

Tras rumores que los vinculaban, Diego Di Marco asegura que Pietro TV fue creada con su dinero y no tiene problema con sus trabajadores, pues les ha pagado en tiempo y forma.

El productor aclaró este punto luego de que una revista asegurara que había terminado mal con Jorge Losa por incumplir con sus pagos tras ser contratado.

“Esa empresa se quedó con el dinero de Sandra y de mucha gente, entre ellos la mía, y yo no conozco a esa gente (...) nos é cómo llegó el chisme y embarran al pobre Jorge (Losa), quien no tiene nada que ver” Diego Di Marco

Diego Di Marco reveló que el proceso contra Metaxchange Capital inició hace dos años y espera recuperar su dinero.