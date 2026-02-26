El nombre de Meta Exchange Capital se viralizó en las redes sociales luego de que Sandra Echeverría los denunció públicamente por presunto fraude masivo.

De acuerdo con lo relatado por Sandra Echeverría la empresa mexicana Meta Exchange Capital defraudó a más de mil personas que les confiaron su patrimonio.

¿Qué es Meta Exchange Capital, la financiera denunciada por Sandra Echeverría?

Meta Exchange Capital es una empresa privada mexicana que se enfoca en la gestión de inversiones, especializada en la gestión patrimonial y la educación financiera.

¿Qué es Meta Exchange Capital, la financiera denunciada por Sandra Echeverría? (Captura de pantalla )

Sandra Echeverría reveló que esta empresa se encuentra dirigida por una mujer identificada como Nazareth “N”.

De acuerdo con su página de internet, Meta Exchange Capital se centra en el crecimiento del patrimonio de sus asociados.

“Cuidamos el patrimonio de nuestros asociados mediante un modelo de negocio sostenible, a través de una asociación en participación y una gestión de riesgos sólida” Meta Exchange Capital

Se venden como una empresa líder en operar en mercados financieros, que ofrece retribuciones basadas en contratos de asociación en participación, con un enfoque en diversificación de ingresos y gestión de riesgos.

Meta Exchange Capital se describe como un aliado estratégico para personas y empresas que buscan capitalizar sus recursos a través de estrategias de inversión.

Destaca que ofrece soluciones de inversión para hacer crecer el patrimonio de sus socios y diversificar sus ingresos.

Meta Exchange Capital prioriza que ejecutan sus operaciones financieras a través de AVATRADE, uno de los brokers más grandes a nivel mundial.

En su página, Meta Exchange Capital revela que en 2004 fue el desarrollo de su estrategia de operación y en 2021 se duplicó en valor de su negocio.

Así operaba Meta Exchange Capital, la financiera denunciada por Sandra Echeverría

Su modelo de negocio se basa en el esquema de “Asociación en Participación”, donde sus usuarios se integran como asociados para que la empresa gestione su capital en diversos mercados financieros.

Sandra Echeverría expuso que Meta Exchange Capital prometía rendimientos significativamente superiores a los ofrecidos por instituciones bancarias tradicionales.

Sin embargo, desde hace más de 18 meses ni ella ni los demás inversionistas habían recibido utilidades ni la devolución de su capital inicial.

Sandra Echeverría destacó que la empresa habría captado depósitos que superan los 2 mil millones de pesos.

Además destacó que la empresa operó fuera de los marcos regulatorios establecidos por las autoridades mexicanas.

Meta Exchange Capital asegura que todos sus movimientos se fundamentan en la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente en México.

A través de las redes sociales ya se había reportado algunos testimonios de usuarios que alegaban situaciones de fraude.

Sandra Echeverría recalcó que ya se habían presentado más de 200 denuncias formales, sin embargo solo un porcentaje pequeño había logrado avanzar.

La actriz compartió que habían detenido a Patrick “N” y Mariana “N”, figuras claves de la empresa y quienes enfrentan un proceso por su presunta participación en este fraude.

Sandra Echeverría lamentó que el líder de la organización, Nazaret “N”, no pudo ser detenido y se encuentra oficialmente en calidad de prófuga de la justicia.