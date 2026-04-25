Bertha María Alcalde Luján, actual Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez han sido vinculados a proceso por fraude en Metaxchange Capital.

Vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en un fraude masivo, tras numerosas denuncias por un esquema de inversión fraudulento junto a quien fuera la CEO, Nazaret Rodriguez.

“Personal ministerial de la Fiscalía de la CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N” por un caso de fraude relacionado con la empresa MetaXchange, que operaba un esquema de captación de recursos bajo la promesa de altos rendimientos. En este mismo caso, también ya estaban vinculados a proceso Patrik “N”, en prisión preventiva, y Mariana “N”, quien se encontraba en libertad con medidas cautelares”. Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la CDMX

Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez, vinculados a proceso por fraude en Metaxchange Capital

El caso por fraude Metaxchange Capital avanza tras la vinculación a proceso para Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez, por lo que también ya se encuentran detenidos.

“Se avanzó de manera contundente en otros casos relacionados con la misma empresa. Entre el 19 y el 23 de abril, agentes de la FGJCDMX por ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra Nazaret “N” y una contra Patrik “N”. Estas acciones también permitieron la aprehensión de Mariana “N”, quien ahora enfrenta un segundo proceso penal y se encuentra en prisión” Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la CDMX

Pues a Mariana Guzmán y Patrick Rodríguez se les señala de su participación junto a Nazaret Rodriguez de fraude masivo que involucra a cientos de inversionistas, tras 120 denuncias en su contra.

Personal ministerial de la @FiscaliaCDMX obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N” por un caso de fraude relacionado con la empresa MetaXchange, que operaba un esquema de captación de recursos bajo la promesa de altos rendimientos.



En este mismo caso, también ya estaban… pic.twitter.com/nQcHZiwY2T — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) April 25, 2026

FGJCDMX busca desarticulación de la red por fraude Metaxchange Capital

Ante la detención y la vinculación de los principales señalados por fraude en el caso Metaxchange Capital, la FGJCDMX se comprometió en la búsqueda de la justicia ante los afectados.

Por lo que con la investigación la FGJCDMX busca la desarticulación de la red de Metaxchange Capital y el reparo de los daños.