Sandra Cuevas, ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, se colocó nuevamente en medio de la polémica luego de que amenazara a un seguidor en TikTok.

Durante una transmisión en vivo, la también empresaria regresó una amenaza a un usuario de dicha red social a quien además bloqueó.

“Es más fácil que termines tú en bolsas”; la amenaza de Sandra Cuevas en TikTok

Sandra Cuevas realizó una transmisión en vivo a través de la plataforma TikTok la noche del domingo 4 de enero, donde terminó amenazando a un seguidor.

Un fragmento de la transmisión de la ex alcaldesa se ha compartido en redes sociales, donde se le escucha responder al comentario de un usuario.

Sandra Cuevas afirma: “Es más fácil que termines tú en bolsas que yo”, como respuesta a un comentario escrito en el chat de su transmisión.

Asimismo, llamó a dicho usuario a dejar de lanzar amenazas y pidió a dicho seguidor en TikTok que, si piensa en amenazar, mejor lo haga de frente.

“Es más fácil que termines tú en bolsas que yo así que deja de amenazar y cuando amenaces hazlo de frente” Sandra Cuevas

"Es más fácil que termines tú en bolsas, que yo"

Sandra Cuevas amenaza en vivo a seguidor en TikTok. pic.twitter.com/02NMusdhuC — Ale Salazar (@esnoticiaalesal) January 5, 2026

Finalmente, compartió que bloquearía al usuario de sus redes sociales porque es de “esos que se creen el sicario de sicarios y pura risa que dan”.

Amenaza de Sandra Cuevas divide opiniones en redes sociales

Luego de que se compartiera el fragmento de una transmisión en vivo de Sandra Cuevas, las opiniones se dividieron en redes sociales.

Y es que, mientras muchos criticaron los “privilegios” de los que parece gozar la ex alcaldesa al no ser investigada, otros más señalan que se trató de un comentario con el que se defendió.

Comentarios a favor y en contra de Sandra Cuevas (Captura de pantalla)

Comentarios a favor y en contra de Sandra Cuevas (Captura de pantalla)

Esto debido a que, por la forma en que lo dice, se trata de una respuesta a una amenaza hecha hacia ella.