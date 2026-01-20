La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió contra la oposición y llamó a la ciudadanía a no confiar en ellos, además de destacar el trabajo de Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum.

Esta no es la primera vez que Sandra Cuevas resaltó la labor de Claudia Sheinbaum y mostró su respaldo tanto a la presidenta de México como al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sandra Cuevas llama a no confiar en la oposición de México pero sí en el trabajo de Claudia Sheinbaum

Fue en entrevista con Arlenne Muñoz para MVS Noticias, que Sandra Cuevas destacó el trabajo en seguridad de parte de Omar García Harfuch junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sandra Cuevas llama a ignorar a la oposición y resalta trabajo de Claudia Sheinbaum (Sandra Cuevas vía TikTok)

Sandra Cuevas repitió lo que había señalado anteriormente con referencia al trabajo de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, tanto en seguridad como frente al gobierno de Estados Unidos.

Por lo mismo, llamó a no hacer caso a la oposición de México, la cual definió como falsa, mentirosa, que sólo busca entregar al país a Estados Unidos como han llamado algunos de sus líderes.

Esto había sido señalado anteriormente por Sandra Cuevas en un video que compartió en sus redes sociales en donde resaltó el trabajo coordinado para hacer a México un lugar seguro.