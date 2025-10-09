La ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas anunció que su película “Amores Prohibidos” se estrenaría antes de que termine este 2025.

“-¿Cuándo va a estar? -Antes de que termine el año. Sandra Cuevas sobre

Fue en conferencia de prensa el 8 de octubre que Sandra Cuevas dio a conocer la realización de una película que hablaría sobre dos de sus polémicas relaciones, una de ellas con el Choko.

Esto debido a que el Choko y otra de sus ex parejas fueron detenidos y vinculados a diferentes delitos, los cuales Sandra Cuevas ha negado estar relacionada en sus presuntos crímenes.

Película de Sandra Cuevas, ‘Amores Prohibidos’ tendría estreno este 2025

Con Pamela Cerdeira para MVS Radio, Sandra Cuevas habló sobre su película, la cual afirmó que tendría su estreno para antes de que termine 2025, en casi tres meses.

Sandra Cuevas también reveló que la película surgió por la idea de sus “amores efímeros” y explicar el por qué elegir a esas personas y conozcan la historia completa de dichos personajes.

Aunque no dio el nombre del productor, Sandra Cuevas afirmó que fue al cineasta a quien se le hizo interesante su historia para que otras mujeres y adolescentes pongan atención en sus parejas.

“No es un tema que a mí me dé gracia, es un tema que debemos entender en la sociedad. Porque no solamente le pasa a Sandra Cuevas, le pasa a muchas mujeres de la clase media-baja”. Sandra Cuevas

Asimismo, Sandra Cuevas no adelantó más detalles sobre la película “Amores Prohibidos”, sin embargo aconsejó a las mujeres a poner atención al momento de elegir a sus compañeros.

Ya que a su parecer, las relaciones podrían tener consecuencias graves, en caso contrario, “¿en dónde acaba tu esfuerzo?“, por lo que Sandra Cuevas agradeció que sus amores fueran pasajeros.