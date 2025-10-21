A través de sus redes sociales, Sandra Cuevas mandó un video a Clara Brugada y Aleida Alavez sobre los baches que se encuentran en Iztapalapa asegurando que era una “recomendación” hacia sus colegas.

Sandra Cuevas advierte de baches en Iztapalapa a Clara Brugada y Aleida Alavez

En un video de poco más de un minuto, Sandra Cuevas de 39 años de edad subió un video a sus redes sociales en donde etiquetó a Clara Brugada de 62 años de edad, Jefa de Gobierno de la CDMX y a Aleida Alavez de 51 años de edad, alcaldesa de Iztapalapa.

La alcaldía #Iztapalapa no debe tener ni un solo bache, esa es mi recomendación para la alcaldesa @ALEIDAALAVEZ y nuestra jefa de gobierno @ClaraBrugadaM. ¡Se la deben, la gente las quiere y confía en Ustedes, no le fallen! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/2XEJ2Qq0k0 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 21, 2025

En dicho video se muestra a Sandra Cuevas en la curva del Eje 3 y Ermita, en Iztapalapa, CDMX pues “venía saliendo del tianguis nocturno de Santa Cruz y miren nada más lo que me encontré”.

Acto seguido, Sandra Cuevas procede a mostrar en cámara un bache con una profundidad considerable que incluso, estaba “señalado” con una llanta para prevenir a los automovilistas.

“Quiero exhortar y hacerle una recomendación tanto a Aleida, la alcaldesa de Iztapalapa, como a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada pues a que arreglen estas vías, ¡vean nada más como están! ¡Están enormes! Están llenas de basura.” Sandra Cuevas

Asimismo, Sandra Cuevas comenzó a caminar mientras la cámara la seguía por la vía y mostrando todos los baches que se encontraban a su paso, mismo que reveló eran de diferentes tamaños.

En su video, Sandra Cuevas finalizó esperando que tanto Clara Brugada como Aleida Alavez siguieran su recomendación ya que “nos merecemos la mejor Ciudad de México., y yo creo que Iztapalapa es la alcaldía que mejor debe estar”.

Sin embargo, el video de Sandra Cuevas no se abstuvo de críticas por parte de usuarios, asegurándole que cuando ella estuvo de alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, tampoco lo hizo y la dejó “irreconocible”.

Incluso varios usuarios tacharon a Sandra Cuevas de estar ya haciendo campaña política, pues sospechan que próximamente se estará postulando a algún otro puesto político.