La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reapareció con un video en TikTok desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El video de Sandra Cuevas en TikTok ha desatado rumores sobre la presencia de la política en la UNAM, pero ella ya explicó todo.

Sandra Cuevas reaparece con video de TikTok en la UNAM dando cátedra

Sandra Cuevas sigue visitando los barrios de la CDMX, pero también fue a la máxima casa de estudios, la UNAM, a la Facultad de Derecho.

Con un video en TikTok donde se ve a alumnos corear el “Goya, goya”, es que Sandra Cuevas se mostró feliz en un salón de la UNAM.

Asimismo, se mostró al frente del grupo como maestra, mientras los alumnos están atentos a la plática que Sandra Cuevas les da.

En otro video, la exalcaldesa dijo estar cenando una “sincronizada de pollo” en los pasillos de la UNAM, pero no dio más explicaciones.

Sandra Cuevas revela porque fue a la Facultad de Derecho en la UNAM

La exalcaldesa Sandra Cuevas, fue a la UNAM, específicamente a la Facultad de Derecho donde se mostró al frente del grupo, pero no por ir a impartir clase.

Tal parece que la presencia de Sandra Cuevas en la UNAM esta vez no fue para una conferencia, sino para ella ir a dar cátedra a los estudiantes de Derecho.

Más allá de un auditorio, la exalcaldesa habría sido invitada a un salón de clases como ponente donde dijo haber hablado de su historia política y su visión respecto a ello.

Asimismo, Sandra Cuevas dijo que en el salón de la Facultad de Derecho de la UNAM compartió su perspectiva de que en México “no existe la oposición”.