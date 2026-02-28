A través de un video, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunció que está siendo acechada, por lo que pidió apoyo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Han estado por horas observando, han estado tomando fotografías y me han estado siguiendo cuando cambio de lugar. Eso me parece alarmante” Sandra Cuevas

Sobre la situación, acusó que se trata de un asedio orquestado por dos “enemistades” del mundo de la política y a quienes responsabilizó por lo que le pueda ocurrir.

Además, señaló sus enemigos han puesto en marcha una campaña mediática de la que dijo, busca generar una imagen negativa de su persona por vínculos con criminales que rechazó.

Sandra Cuevas pide ayuda a Harfuch por acecho; culpa a dos “enemistades”

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX, Sandra Cuevas, compartió la madrugada del 28 de febrero, un video en el que denunció que está siendo víctima de acecho, por lo que pidió ayuda a Omar García Harfuch.

Al respecto, afirmó que tanto ella como su equipo de colaboradores, se han percatado que en los últimos días, hay personas que la siguen y vigilan en su domicilio y en sus lugares de trabajo.

Al explicar que la situación se remonta a 3 semanas atrás, Sandra Cuevas afirmó que sujetos están al tanto de sus movimientos en su casa, en su galería de arte y en el que va a ser su próximo restaurante.

“Ya son tres semanas. Me lo ha estado informando tanto mi gente, eh, de seguridad que está en cada uno de los lugares mencionados y yo también lo he observado a través de las cámaras de seguridad” Sandra Cuevas

Tras aseverar que los hombres la siguen, observan y le toman fotografías, acusó que se encuentra bajo riesgo, y señaló que todo estaría siendo orquestado por “dos enemistades” a quienes responsabilizó de su seguridad.

Sobre la identidad de sus enemigos, indicó que se tratan del diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, así como la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Sobre Ricardo Monreal, sostuvo que no la perdona por no ayudar a su hija, Catalina Monreal, en su campaña por la alcaldía, mientras que de Alejandra Rojo de la Vega, aseguró que está molesta porque no la baja de “mentirosa, floja, ratera y pendeja”.

Mensaje para @OHarfuch: Mi vida está en peligro y hago responsables al Dr. Ricardo Monreal Ávila, Diputado Federal y a Ale Rojo de la Vega, encargada de la alcaldía #Cuauhtémoc. #SandraCuevasMX pic.twitter.com/mD3IxXVOhi — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 28, 2026

Sandra Cuevas se deslinda de acusaciones por vínculos criminales y acusa campaña en su contra

En su denuncia por el acecho del que está siendo víctima, Sandra Cuevas también aseveró que se ha emprendido una campaña mediática que busca dañar su imagen ante la ciudadanía.

Sobre ello, dijo que sus enemigos han impulsado un aparato mediático con el que pretenden vincularla con criminales detenidos, ante lo cual se deslindó de cada uno de los sujetos con los que dijo, se le intenta relacionar:

Alejandro Mendoza “El Choco”: Reconoció haber tenido una relación sentimental breve con él, pero negó cualquier vínculo delictivo

Benoni y Cariguante: Dijo que solo los vio dos veces y se tomó fotos con ellos en el contexto de una rodada ciclista, pero insistió en que no son sus amigos

Giovanni Mata “Gio/Renato”: Admitió que trabajó con ella en la alcaldía, pero aseguró que su detención fue un golpe político en su contra, ya que en ese momento él trabajaba para un alcalde de Morena

Además, resaltó que la intención de la campaña es presentarla como “narcopolítica” y advirtió que policías de investigación estarían planeando incriminarla sembrando armas o drogas en su vehículo.

En ese sentido, dijo estar vulnerable, por lo que reiteró su llamado a Omar García Harfuch para que le otorgue protección, y dijo que no permitirá que ensucien su nombre.