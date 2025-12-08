La vida social de Sandra Cuevas es motivo de polémica después de que compartiera imágenes del concierto de Dua Lipa en la CDMX.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc se mostró muy cercana a una mujer, por lo que el revuelo giró en torno a una supuesta nueva pareja sentimental.

Sandra Cuevas va al concierto de Dua Lipa con una misteriosa acompañante

Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que Sandra Cuevas compartió con sus seguidores un poco de lo que vivió durante el concierto de Dua Lipa en la cuidad.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la exalcaldesa no iba sola y que su acompañante se mostraba muy afectuosa con ella y viceversa.

Esta no es la primera vez que los acompañantes de Sandra Cuevas en eventos públicos generan un gran revuelo en redes sociales.

En septiembre pasado fue captada en en el concierto de Grupo Firme en la Feria San Francisco de Pachuca, Hidalgo.

En aquél entonces, Sandra Cuevas fue vista con un hombre no identificado que la besaba a lo largo del concierto.

Ahora, la aparente “nueva conquista” de Sandra Cuevas tampoco ha sido identificada, aunque usuarios en redes y testigos aseguran que se trata de una figura destacada de redes sociales.

Por su parte, la exalcaldesa solo se limitó a compartir las imágenes del concierto, describiendo su experiencia con Dua Lipa como espectacular.