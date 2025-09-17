La exalcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas, se cambia de departamento en medio de la polémica generada por su ‘romance’ con Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko.

Al explicar los motivos detrás de su cambio de departamento, Sandra Cuevas dijo que su repentina mudanza se debe a que “es tiempo de cambios, depuración y renovación”.

Sandra Cuevas dejó en claro que únicamente se cambia de departamento, más no de país ni de continente. Su comentario buscaría refutar una posible huida tras quedar expuesta la polémica con El Choko, líder de “La Chokiza”.

Sandra Cuevas se cambia de departamento en medio de la polémica con El Choko: “Voy a seguir viviendo en la Cuauhtémoc”

Fue el periodista Carlos Jiménez, C4, quien expuso el ‘romance‘ de Sandra Cuevas con El Choko, supuesto líder criminal ya recluso en el Penal del Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y secuestro exprés.

Días después de esta polémica, Sandra Cuevas compartió en sus redes sociales que se cambia de departamento en la colonia Santa María la Ribera de la alcaldía Cuauhtémoc, donde renta desde 2021.

“(Un departamento) lleno de recuerdos que deben quedar sepultados. ¡Y aclaro, solo cambio de colonia, no de alcaldía, no de país, no de continente!“, precisó la exalcaldesa Sandra Cuevas.

La polémica con El Choko volvió a ser tema luego de que el periodista Carlos Jiménez difundiera imágenes de Sandra Cuevas con otro ‘criminal’, identificado como Benoni Fernández, supuesto ex reo en el estado de Veracruz.

Estoy en lo dicho, ¡es tiempo de cambios, depuración, renovación! Hoy comencé la mudanza del depa que renté en 2021 en Santa María la Ribera, lleno de recuerdos que deben quedar sepultados. ¡Y aclaro, solo cambio de colonia, no de alcaldía, no de país, no de continente!

¿De qué se le acusa a El Choko? Romance de Sandra Cuevas fue detenido por narcotráfico, homicidio y secuestro

Luego de que Carlos Jiménez difundiera la foto de Sandra Cuevas besándose con Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko, el supuesto líder criminal fue detenido en un operativo conjunto de la SSPC de Ecatepec.

Las autoridades informaron que El Choko sería líder de la Chokiza, considerado por la Fiscalía de Justicia del Estado de México como uno de los principales generadores de violencia en Ecatepec.

Tras el operativo, fue detenido el líder la Chokiza y su pareja oficial. A él se le acusa por los delitos de:

Narcotráfico

Homicidio

Extorsión

Portación de armas de uso exclusivo del ejército

Despojo de propiedades

Cobro de piso