La ex alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas, fue exhibida en una foto con otro presunto delincuente, luego de la polémica con Alejandro Gilmare Mendoza, alias el Choko.

En esta ocasión, el periodista Carlos Jiménez difundió imágenes de Sandra Cuevas con un hombre identificado como Benoni Fernández, a quien el comunicador señaló como un ex reo en el estado de Veracruz.

Cabe recordar que el mismo periodista difundió una foto de un beso entre la ex alcaldesa de Cuauhtémoc y el Choko, quien fue detenido el 11 de septiembre en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ecatepec.

Sandra Cuevas es exhibida con otro presunto delincuente que habría organizado su rodada en CDMX

Hoy 15 de septiembre, el periodista Carlos Jiménez exhibió a Sandra Cuevas con Benoni Fernández, un presunto criminal que habría organizado una rodada con la ex alcaldesa en la CDMX.

El comunicador no solo publicó fotos de Sandra Cuevas con Benoni Fernández, sino también videos del presunto delincuente en uno de los eventos que organizó la ex alcaldesa.

En este sentido, Carlos Jiménez aseguró que el hombre a quien señaló es buscado por las autoridades de la SSPC, luego de la captura del Choko en el Estado de México.

Sandra Cuevas con Benoni Fernández, presunto delincuente (@c4jimenez / Tomada de X)

Sandra Cuevas fue exhibida dándose un beso con el Choko, quien fue detenido por narcotráfico, homicidio y otros delitos

Apenas el 12 de septiembre, Carlos Jiménez difundió otra foto de Sandra Cuevas con el Alejandro Gilmare Mendoza, alias el Choko, quien fue detenido en un operativo conjunto de la SSPC de Ecatepec con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En el contenido de la imagen, Sandra Cuevas apareció dándole un beso al Choko, frente a un mural de la Chokiza, un grupo criminal considerado por la Fiscalía de Justicia del Estado de México como uno de los principales generadoras de violencia en Ecatepec.

Dado lo anterior, cabe decir que la propia ex alcaldesa ha compartido fotos en sus redes sociales con el ex líder la Chokiza, quien fue detenido por delitos como:

Narcotráfico

Homicidio

Extorsión

Portación de armas de uso exclusivo del ejército

Despojo de propiedades

Cobro de piso

Además, Carlos Jiménez difundió un video en el que Sandra Cuevas confesó “siempre he tenido malos gustos en las parejas, o en los romances, o en la gente que uno elige para salir, que no son relaciones pero que tienes ahí algo que ver”.