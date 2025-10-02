Sandra Cuevas culpó a C4 Jiménez por haber publicado las fotos con El Choko y El Topo y ahora recibe críticas de quienes aseguran que ella los delató.

Y es que Sandra Cuevas dijo que al estar tras las rejas y en soledad probable que los detenidos sí piensen que fueron detenidos tras sus vínculos con ella.

“Ya me buscaron un problema con ellos, por que ellos en su cabeza y en la soledad y tras una reja piensan que Sandra Cuevas fue la que los puso, entonces ya quedé mal por muchos lados y todo esto es provocado por un violentador como C4 ¿cómo es posible que me ligues con alguien que ya fue?… yo ya no soy responsable de lo que hagan después” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas es atacada en TikTok tras captura de El Choko y El Topo

Así lo dijo Sandra Cuevas para aclarar que no es responsable de las detenciones de El Choko y El Topo, que no los delató o no los puso, a pesar de que en redes sociales, sobre todo en TikTok, la critican por eso.

Además, dijo que ella los conoció en una faceta distinta y una sentencia al respecto dirá qué tipo de personas son.

No obstante, pidió esperar a que tengan una sentencia que ratifique o descarten las críticas al respecto dado que actualmente son considerados crimínales.

“Todavía no hay una sentencia de ellos, ya los han señalado que son de lo peor, no hay una sentencia de un juez… (para) decir qué sí son y qué no son…” Sandra Cuevas

De la misma manera se quejó de que la ataquen a ella “como si no hayan tenido otras parejas u otras relaciones políticas”.

Sandra Cuevas: “No me gustan los chacales, me encantan”

Sandra Cuevas reiteró lo que ha dicho en otros momentos: “no, a mi no me gustan los chacales, a mi me encantan, perdón que lo digo, a mi si me gustan tatuados, me encantan con barba, es mi tipo, mi mundo del día a día es el barrio”.

Previo a ello dijo que en sus gustos el 90 por ciento tienen “una belleza distinta”, además, aclaro que en varias ocasiones ha tenido relaciones efímeras sin enamorarse, como ha dejado ver en el caso de El Choko o El Topo.

Sandra Cuevas señala a C4 Jiménez de tener algo personal en su contra

Sandra Cuevas insistió que los señalamientos en su contra han sido a partir de las revelaciones de C4 Jiménez y que el problema llegó a un punto álgido cuando sacó las fotos dándose un beso con El Choko pues dijo que ella no ventila la vida personal de otros.

También a partir de una rodada organizada por El Choko en la que murió una persona.