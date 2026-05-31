Ricardo Moreno y Rocío Pegueros, presidenta del Sistema Municipal DIF Toluca, entregaron medallas y cheques a las y los ganadores del programa “Toluca se pone en Forma”, iniciativa que reunió a más de 11 mil toluqueños y logró una pérdida conjunta de casi 15 toneladas de peso.

A través de este programa se promovieron hábitos saludables para combatir el sedentarismo y prevenir enfermedades relacionadas con la obesidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas participantes.

Ricardo Moreno busca consolidar y ampliar “Toluca se pone en Forma”

Durante la ceremonia de premiación, el presidente municipal destacó que “Toluca se pone en Forma” continuará realizándose debido a los beneficios que genera tanto a nivel individual como colectivo.

Además, adelantó que se buscará incrementar los premios, sumar más patrocinadores y fortalecer la coordinación con instituciones de salud, con el objetivo de dar seguimiento a los participantes mediante análisis clínicos y evaluaciones integrales.

Al evento asistieron representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud del Estado de México, así como autoridades municipales y legislativas, quienes participaron en la entrega de reconocimientos y premios.

Las y los ganadores de cada categoría recibieron incentivos económicos de 75 mil, 50 mil y 25 mil pesos, además de bicicletas para los cuartos lugares.

Conoce a las y los ganadores de “Toluca se pone en Forma” 2026

En la categoría femenil de 18 a 35 años, las ganadoras fueron Carolina Osorio, Martha Elena Jiménez, Izui Ramírez y Vania Hernández. En la rama varonil de la misma categoría resultaron ganadores Norberto Sánchez, Víctor Rodrigo de la Cruz, Christian Israel Martínez y Eduardo Valdés.

Para la categoría femenil de 36 a 70 años, las premiadas fueron Janette Rosales, Amalia Rojas, Lourdes Campos y Marisela de Jesús Díaz, mientras que en la rama varonil los reconocimientos fueron para Cristhian Israel González, Saúl Díaz, Rubén Roberto Tovar y Sergio Ignacio Cruz.

También fueron reconocidos los participantes con asistencia perfecta durante todo el programa, así como profesionales de la salud que acompañaron y orientaron a los inscritos durante el proceso.

La selección de ganadores se realizó mediante una evaluación integral, considerando no sólo la pérdida de peso, sino también la disminución del porcentaje de grasa corporal y el incremento de masa muscular.

Ricardo Moreno entrega reconocimientos a ganadores de la iniciativa "Toluca se pone en forma". (Cortesía)

Entre los resultados más destacados sobresalen los de Carolina Osorio, quien redujo 14.2 kilogramos de peso corporal, y Janette Rosales, que presentó uno de los balances más completos al disminuir 14.4 kilogramos, reducir significativamente su porcentaje de grasa corporal y aumentar su masa muscular.

Asimismo, Norberto Sánchez, Cristhian Israel González y Rosemarie Valdebenito registraron avances sobresalientes en los indicadores evaluados.