Sandra Cuevas retó al periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez), sin embargo, no a una discusión, sino a una pelea de boxeo, tal como reveló a medios de comunicación, en total deportividad.

“Que me lo pongan y nos damos en la madre solos”. Sandra Cuevas

Es desde septiembre 2025 que comenzó la disputa entre Sandra Cuevas vs Carlos Jiménez, ya que el periodista informó la muerte de una persona en una rodada que organizó la exalcaldesa, lo que aseguró fue una mentira.

Sandra Cuevas reta a @c4jimenez a una pelea de Box.



“Nos ponemos los guantes y nos damos en la madre solos”



😳🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/5GZGIr2Cry — Arturo Villegas (@ArturoVill7) April 14, 2026

Si bien los intercambios entre Sandra Cuevas y Carlos Jiménez se han detenido en últimos meses, la exalcaldesa aseguró que “le trae ganas”, hecho que se ratifica con la imagen compartida tras el Ring Royale de marzo.

Sandra Cuevas vs Carlos Jiménez: reta al periodista a una pelea de boxeo

En un evento de box, Sandra Cuevas fue cuestionada sobre si le gustaría ser protagonista de una pelea y aseguró que sí, sin embargo, con un hombre al que “le trae ganas” en referencia a Carlos Jiménez.

Aunque no dijo su nombre, afirmó a los medios que se trataría de un hombre que ya conocen y que se la ha pasado “moleste y moleste” por lo que de ponerse los guantes, sería con él si acepta.

La exalcaldesa agregó que no discutiría con Carlos Jiménez ni intercambio de palabras, sólo el reto de una pelea de box como en la nueva tendencia, por lo que ya comenzaron a etiquetar a Poncho de Nigris.

De momento, Carlos Jiménez no ha respondido al reto de Sandra Cuevas, pese a que lo han etiquetado en los diversos videos con sus declaraciones, sin embargo, sí mencionó a la exalcaldesa.

Sandra Cuevas vs Carlos Jiménez: reta al periodista a una pelea de box (Captura de pantalla)

Tal como compartió Carlos Jiménez, “uno de los amigos lacras” de Sandra Cuevas, Giovani Mata “El Topo” salió de prisión, tras su detención en septiembre 2025, quien también forma parte de la disputa que viven.

Sandra Cuevas compartió foto de pelea contra Carlos Jiménez tras Ring Royale 2026

Esta no es la primera vez que Sandra Cuevas da a entender que pelearía con Carlos Jiménez en un ring de box, ya que tras el Ring Royale de 2026, compartió una imagen versus el periodista.

La imagen fue hecha con inteligencia artificial y sólo la dejó en sus redes sociales una hora, sin embargo, desde ese momento se señaló la posibilidad de que Ring Royale buscara un Sandra Cuevas vs Carlos Jiménez en boxeo.

Sandra Cuevas también habló sobre la popularización de los programas de peleas de box como King Royale y aseguró que si bien deben tener respeto por los boxeadores profesionales, también da disciplina para los participantes.