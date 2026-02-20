La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aclaró su supuesta relación con Sergio Ulises Torres, ‘El CariGuante’, hombre detenido tras asaltar a una mujer con cuchillo, al afirmar que “ni lo conoce”.

La versión de Sandra Cuevas contrasta con la del periodista Carlos Jiménez, quien compartió una serie de fotos y videos en donde se aprecia a la exalcaldesa junto a Sergio Ulises Torres, ‘El CariGuante’.

De acuerdo con el comunicador, esta no sería la primera vez que Sergio Ulises Torres es detenido, pues cuenta con antecedentes por delitos entre los que se incluyen extorsión, narcomenudeo y tiroteos.

Sandra Cuevas aclara relación con Sergio Ulises Torres, ‘El CariGuante’ (Captura de pantalla)

Sandra Cuevas niega conocer a Sergio Ulises Torres, ‘El CariGuante’, pese a fotos juntos

Las primeras versiones indican que Sergio Ulises Torres, alias ‘El CariGuante’, fue detenido el 18 de febrero en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que intentara asaltar a una mujer con un cuchillo.

Elementos de la SSC fueron notificados y lograron ubicar a ‘El CariGuante’ en la misma alcaldía, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia CDMX, donde se definirá su situación jurídica.

Sergio Ulises Torres, alias “El CariGuante”, ligado a Sandra Cuevas

El hecho llamó la atención debido a que Sergio Ulises Torres fue ligado a Sandra Cuevas por un video en el que aparecen juntos durante la rodada organizada por la exalcaldesa en la CDMX, donde un joven murió atropellado.

En otra de las fotos se observa a Sandra Cuevas bailando con Sergio Ulises Torres en lo que parece ser una fiesta privada con mariachis; sin embargo, la exalcaldesa ha señalado no tener vínculos con él ni conocerlo.