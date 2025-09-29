Diversos planteles y facultades en la Ciudad de México (CDMX) se sumaron al paro de labores, debido a las amenazas que circulan en redes sociales, pero, ¿qué pasa en la UNAM? Esto se sabe.

Desde el ataque que tuvo lugar en CCH Sur, se han dado a conocer diversas amenazas de agresiones de parte del grupo tras lo ocurrido en el plantel de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sólo hace unas horas, la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” fue desalojada, ya que al igual que la Preparatoria 6 en anteriores días, recibió una amenaza de bomba.

¿Qué pasa en la UNAM? Planteles y facultades se suman a paro por amenazas en redes sociales

El ataque en CCH Sur derivó en diversas amenazas contra la comunidad universitaria en redes sociales, por lo mismo, los siguientes planteles y facultades decidieron hacer paro de actividades presenciales:

Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción (ENALLT)

Facultad de Economía

Facultad de Química

Facultad de Derecho

FES Zaragoza

CCH Vallejo

CCH Naucalpan

CCH Azcapotzalco

Las clases, tal como dieron a conocer en algunos de los comunicados individuales de los planteles de la UNAM, se llevarán a cabo vía remota por lo menos hoy lunes 29 de septiembre.

Igualmente, las comisiones de seguridad de los planteles y facultades buscarán una reunión con las autoridades de Rectoría, para revisar los protocoles de seguridad internos e indagar en las acciones a llevar a cabo por las amenazas.

Amenazas en la UNAM provoca paro de labores (ENALLT )

¿Qué pasa en la UNAM? Prepa 8 recibió amenaza de bomba hoy 29 de septiembre

La semana anterior, Prepa 6 de la UNAM denunció una amenaza de bomba durante dos días seguidos, este lunes 29 de septiembre Prepa 8 recibió el mismo mensaje, razón por la cual planteles y facultades se fueron a paro.

Acorde con lo señalado por la Prepa 8, el mensaje fue encontrado a las 10:49 horas, con la amenaza de que una bomba explotaría a las 11:36 horas, lo que derivó en el desalojo y presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Debido a que encontraron la bomba, las clases en Prepa 8 se retomarán mañana martes 39 de septiembre, sin embargo, los estudiantes están planteando un paro por las amenazas.

La UNAM compartió un comunicado (publicado el 24 de septiembre por primera vez y de nuevo el domingo 28) que dichas amenazas buscan afectar el desarrollo de las actividades, aunque se han activado los protocolos de atención.