La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada al Sur de la CDMX, fue desalojada por amenaza de bomba este lunes 6 de octubre cuando se supone que las escuelas de la máxima casa de estudios estaban retomando la normalidad tras amenazas pasadas en otras escuelas.

La FCPyS dijo que activo de inmediato el Protocolo de Actuación a fin de mantener la seguridad de las personas.

Personal Administrativo y trabajadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM colaboraron en el desalojo.

Alerta en la UNAM: llegan bomberos por amenaza de bomba en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

A las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales llegó un equipo de bomberos y personal especializado en artefactos, en referencia al Agrupamiento Zorros de la Policía CDMX, confirmaron autoridades universitarias.

Esta amenaza se descubrió mediante una hoja que señalaba que en un baño de dicha Facultad habían instalado una bomba y advirtieron que no investigaran quién la colocó.

“Encuentren la bomba que pusimos en unos de sus baños. Nosotros no nos andamos con mamadas. No intenten averiguar quiénes somos” Amenaza de bomba en la FCPyS

Cabe recordar que la amenaza mas reciente por la que se desalojó una facultad del UNAM fue un alertamiento de tiroteo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala el viernes 3 de octubre.

UNAM presumía apertura de escuelas antes de alerta de bomba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Patricia Dávila, Secretaria General de la UNAM presumía cierta normalidad en las escuelas de la UNAM.

Había anunciado el retorno de 38 planteles cerrados de los 44 que se encontraban cerrados.

Se esperaba que mañana se abrirá uno más y cinco más se encontraban en pláticas.