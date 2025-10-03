La dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, Estado de México, emitió un comunicado por medio del cual confirmó el regreso a clases presenciales a partir del próximo lunes 6 de octubre.

Fue desde el pasado 29 de septiembre cuando las actividades académicas en el plantel ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se suspendieron debido a amenazas de ataques.

Tras ello, la dirección del CCH Naucalpan confirmó que el regreso a clases presenciales y acá te contamos todos los detalles.

CCH Naucalpan (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

CCH Naucalpan reanudará clases presenciales el lunes 6 de octubre

Debido a que circularon amenazas digitales que causaron preocupación entre la comunidad estudiantil, el pasado 29 de septiembre autoridades del CCH Naucalpan tomaron la decisión de suspender las clases presenciales.

La medida que se replicó en otros planteles de la institución educativa de nivel bachillerato de la UNAM, como los CCH Azcapotzalco y Vallejo, significó que las actividades escolares se realizarán en línea.

A tres días de la suspensión, la dirección del CCH Naucalpan emitió un comunicado en el que dio a conocer que a partir del próximo lunes 6 de octubre, se van a reanudar las actividades en el plantel.

En el desplegado se apunta que el regreso será gradual, toda vez que desde mañana viernes 3 de octubre, se van a reiniciar las actividades administrativas para retomar “labores de limpieza y acondicionamiento de espacios académicos”.

Tras resaltar que de momento el “acompañamiento docente al alumnado” seguirá en línea, el CCH Naucalpan confirmó que el regreso a clases presenciales se dará el lunes 6 de octubre.

CCH Naucalpan anuncia reanudación de clases presenciales (CCH Naucalpan)

CCH Naucalpan suspendió clases presenciales por estos motivos

Luego de informar que el regreso a clases presenciales en el CCH Naucalpan se realizará el próximo lunes 6 de octubre, la dirección del plantel garantizó que seguirán las acciones del Plan de Seguridad.

Con respecto a ello, en el comunicado únicamente se menciona que en las acciones se contempla brindar atención para todas y todos los integrantes de la Comunidad a través de los ”Grupos de Escucha en línea”.

Cabe destacar que las actividades escolares en el colegio se suspendieron debido a mensajes difundidos en redes sociales y canales digitales en los que se insinuaban posibles actos violentos dentro del plantel.

Derivado de ello, se decretó la suspensión de clases presenciales para el despliegue de acciones e instalación de elementos para reforzar la seguridad en las instalaciones como el caso de lo siguiente:

64 cámaras de videovigilancia

Botones de emergencia

Arcos detectores de metales

Instrumentos portátiles para detectar ingreso de armas