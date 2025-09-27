La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá una larga lista de planteles con suspensión de clases, en respuesta a los hechos ocurridos en CCH Sur y Ayotzinapa.

Hasta ahora, al menos 10 planteles de la UNAM se han unido al paro de labores en solidaridad con Jesús Israel, el joven de 16 años que fue asesinado por Lex Ashton al interior de CCH Sur.

El paro de labores que finalizará el próximo lunes 29 de septiembre de 2025, también se llevará a cabo con motivo del onceavo año desde la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa.

Policía de CDMX resguarda el CCH Sur (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué planteles de la UNAM tendrán suspensión de clases por caso CCH Sur y Ayotzinapa?

Varios planteles de la UNAM organizaron un paro de labores en solidaridad con CCH Sur y Ayotzinapa, entre ellos:

CCH Azcapotzalco

CCH Oriente

CCH Naucalpan

Preparatoria No. 2 Erasmo Castellanos

Preparatoria No. 5 José Vasconcelos

Escuela Nacional de Enfermería y Obstétrica

Escuela Nacional de Trabajo Social

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Artes y Diseño

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón

El paro buscaría exigir que la UNAM refuerce los protocolos de seguridad para los estudiantes, así como apoyo psicológico y emocional para la comunidad.