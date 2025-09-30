La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó una serie de acciones claves para el regreso seguro a clases en los planteles de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, presentó un plan con acciones para garantizar la seguridad de los alumnos, profesores y personal para el próximo regreso a clases a los planteles.

Esto se daría luego de amenazas sobre probables ataques masivos y presencia de bombas en diversas facultades y planteles de media superior, rumores desatados tras la agresión en el CCH Sur.

CCH Sur: grupo responsable del ataque anuncia nuevas agresiones en redes sociales (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

UNAM presenta acciones clave para un regreso seguro a clases

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, anunció que se están reforzando todas las medidas de seguridad y atención psicológica para garantizar un regreso seguro a clases.

Durante una reunión con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, el rector Leonardo Lomelí detalló cuáles serán las acciones claves de su plan y en caso de algún tipo de amenaza:

Se informa a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria para que esta se contacte con autoridades de seguridad pública y se le de seguimiento, además de que se interponga una denuncia

Las direcciones convocan al Consejo Técnico para evaluar si es oportuno que las actividades académicas se realicen temporalmente en línea

Una vez que se hayan verificado las condiciones de seguridad del plantel, la dirección y el Consejo Técnico determina el retorno a clases presenciales

De manera inmediata, la dirección deben convocar a sus comisiones locales de seguridad para que propongan los cambios e implementaciones que consideren oportunos

Se ha aumentado el patrullajes, tarea en la que los padres de familia se verán involucrados de manera voluntaria

Se fortalecerán los programas de atención psicológica y emocional

Se llevarán a cabo las medidas adicionales para retornar a la normalidad, como cursos, talleres, conferencias, actividades culturales y deportivas