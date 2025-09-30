La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó una serie de acciones claves para el regreso seguro a clases en los planteles de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, presentó un plan con acciones para garantizar la seguridad de los alumnos, profesores y personal para el próximo regreso a clases a los planteles.
Esto se daría luego de amenazas sobre probables ataques masivos y presencia de bombas en diversas facultades y planteles de media superior, rumores desatados tras la agresión en el CCH Sur.
UNAM presenta acciones clave para un regreso seguro a clases
Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, anunció que se están reforzando todas las medidas de seguridad y atención psicológica para garantizar un regreso seguro a clases.
Durante una reunión con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, el rector Leonardo Lomelí detalló cuáles serán las acciones claves de su plan y en caso de algún tipo de amenaza:
- Se informa a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria para que esta se contacte con autoridades de seguridad pública y se le de seguimiento, además de que se interponga una denuncia
- Las direcciones convocan al Consejo Técnico para evaluar si es oportuno que las actividades académicas se realicen temporalmente en línea
- Una vez que se hayan verificado las condiciones de seguridad del plantel, la dirección y el Consejo Técnico determina el retorno a clases presenciales
- De manera inmediata, la dirección deben convocar a sus comisiones locales de seguridad para que propongan los cambios e implementaciones que consideren oportunos
- Se ha aumentado el patrullajes, tarea en la que los padres de familia se verán involucrados de manera voluntaria
- Se fortalecerán los programas de atención psicológica y emocional
- Se llevarán a cabo las medidas adicionales para retornar a la normalidad, como cursos, talleres, conferencias, actividades culturales y deportivas