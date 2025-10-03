La Facultad de Estudios Superiores FES Iztacala de la UNAM activó los protocolos de seguridad por una supuesta amenaza de tiroteo en sus instalaciones.

La FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó una evacuación de sus estudiantes y personal, luego de encontrar un mensaje escrito en un pizarrón que advertía sobre un posible tiroteo.

Los protocolos de seguridad no solo se activaron por parte de la UNAM, sino también por el gobierno del Estado de México.

El municipio de Tlalnepantla también participó en la revisión de las instalaciones con personal de Protección Civil, bomberos y más.

A las afueras de la FES Iztacala se han observado camiones de bomberos y patrullas de la policía municipal y estatal.

Facultad de Estudios Superiores Fes Iztacala. (Gaceta UNAM.)

FES Iztacala, otra escuela de la UNAM con amenazas

Este hecho se da luego de que ya se han suspendido clases en varios planteles o se han designado clases en línea.

Todo ello debido a paros y a recientes amenazas de atentados o agresiones contra personas específicas.

Al menos 28 escuelas de la UNAM con amenazas

Las facultades que tienen clases en línea por amenazas son 17, los 5 CCHs y 3 Escuela Nacionales .

3 FES no tienen clases debido a la misma situación: