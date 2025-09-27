La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prometió reforzar la atención psicológica a raíz del ataque que dejó un estudiante muerto en CCH Sur, en la Ciudad de México (CDMX).

Fue el 22 de septiembre de 2025 cuando se reportó que Jesús Israel, de 16 años, había sido atacado al interior de CCH Sur por otro alumno identificado como Lex Ashton, quien presentaba antecedentes de depresión.

En respuesta, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que redoblará esfuerzos para garantizar la seguridad y también para reforzar la atención psicológica a favor de la comunidad.

Policía de CDMX resguarda el CCH Sur (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

UNAM promete reforzar atención psicológica tras caso en CCH Sur

Sobre lo ocurrido en CCH Sur, el rector de la UNAM señaló que es un hecho que duele profundamente a la comunidad, pues “no solo perdimos a la víctima, también al agresor”, en referencia a Lex Ashton.

Por estos hechos, anunció que la UNAM redoblará esfuerzos para garantizar la seguridad, al mismo tiempo que se refuerza la atención psicológica y responde a las necesidades de los estudiantes.

Señaló que, ante la influencia de las redes sociales, es importante que la UNAM ofrezca guía a los jóvenes.

También informó que la UNAM mantiene una mesa de diálogo con alumnos y padres de familia de CCH Sur, a fin de llegar a acuerdos para reforzar la seguridad.