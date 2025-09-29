Los planteles de CCH Naucalpan y Facultad de Química de CDMX, suspendieron sus clases tras amenazas que han circulado en redes sociales.

En ese sentido, tanto el CCH Naucalpan como Facultad de Química de la UNAM decidieron suspender sus clases avisando a la comunidad mediante comunicados.

CCH Naucalpan suspende sus clases presenciales hasta el 2 de octubre

A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, CCH Naucalpan suspendió sus clases de este lunes 29 de septiembre y hasta el próximo 2 de octubre:

CCH Naucalpan suspende clases ante amenazas en redes (CCH Naucalpan / Facebook )

De acuerdo con su comunicado, esta suspensión de clases en las aulas de CCH Naucalpan, se hicieron como medida preventiva.

Además se reveló que durante este periodo de ausencia en clases presenciales, los alumnos cubrirán sus clases de manera digital; es decir, en línea.

Las actividades en el CCH Naucalpan se reanudarán de nueva cuenta hasta el próximo 3 de octubre del 2025.

Si bien el aviso se realizó durante la mañana de este lunes 29 de septiembre, alumnos y usuarios en redes sociales se quejaron del anuncio tardio.

Pues muchos alumnos ya iban en camino al CCH Naucalpan cuando el comunicado salió, por lo que exhortaron a avisar días antes.

Facultad de Química de la UNAM, suspende sus clases hoye 29 de septiembre

Además de la suspensión de clases del CCH Naucalpan, la Facultad de Química también suspendió sus clases.

Sin embargo, en su comunicado se reveló que solo sería por este lunes 29 de septiembre como medida de precaución.

Suspenden clases en la Facultad de Química de la UNAM por amenazas en redes (@quimica_unam / X)

No obstante, contrario a las indicaciones del CCH Naucalpan, la Facultad de Química reveló que la suspensión de clases solo sería por este lunes 29 de septiembre.

Pues se tomarían las clases teóricas y de laboratorio en línea en los horarios habituales.

Y es que se difundió en redes sociales, una sarta de amenazas contra la Facultad de Química y otros planteles de la UNAM.

Asegurando que se “iban a cobrar una que otra vida” pues habría gran “afluencia de personas para elegir”.

En sus comunicados, la UNAM señaló que tomó las medidas preventivas e informó a las autoridades correspondientes.

Suspenden clases en la Facultad de Química de la UNAM por amenazas en redes (@quimica_unam / X)