Felipe Calderón destacó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como ejemplo de “gobernantes que cumplen”, ante las acusaciones de violación a la soberanía nacional por parte de Morena.

“Has combatido a la delincuencia, Maru. Y digan lo que digan, eso es lo correcto. Por eso estamos todos contigo. Yo con Maru” Felipe Calderón, expresidente de México

En el marco de la marcha a favor de Maru Campos, convocada el 30 de mayo, el expresidente de México acusó a Morena de encabezar una persecución política contra la mandataria.

Además, dijo entender la situación de Maru Campos ya que, aseguró, él también fue un perseguido político: “sé lo que es ser perseguido por venganza, por envidia o por intereses políticos”, dijo Felipe Calderón.

Felipe Calderón defendió su estrategia contra el narcotráfico al respaldar a Maru Campos

Como parte de su discurso, Felipe Calderón afirmó que la oposición, las críticas o incluso la propia Maru Campos no son los enemigos del país, sino que el verdadero adversario a enfrentar es el crimen organizado y la delincuencia.

Maru Campos (Especial)

En ese sentido, enfatizó que proteger a la ciudadanía es el deber más alto de cualquier gobernador, por lo que aseguró que su estrategia contra el narcotráfico fue la decisión más adecuada en el momento.

Sé que esa fue la decisión correcta. Es lo que me tocaba hacer para proteger a los ciudadanos Felipe Calderón, expresidente de México

Felipe Calderón resaltó que no existe otra manera de enfrentar a los delincuentes, pues si no se apoya a los ciudadanos en el combate, entonces se está respaldando a los criminales.

Felipe Calderón llama a tener “más Marus Campos y menos Rochas Moya”

Al defender a Maru Campos, el expresidente Felipe Calderón llamó “incongruentes” a los militantes de Morena por exigir juicio político a la gobernadora mientras protegen a Rocha Moya.

En ese sentido, afirmó que el país necesita más Marus Campos que luchen contra el crimen y menos Rochas Moya que, según acusaciones de Estados Unidos, se alíen con criminales.

Lo que México necesita es gobernantes que cumplan con su deber. No gobernantes que entreguen a las familias a las manos del crimen. Lo que México exige es más Marus Campos y menos Rochas Moya Felipe Calderón, expresidente de México