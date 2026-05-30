Este 30 de mayo se registró un incidente en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de que usuarios reportaron presencia de humo.

Personal especializado de bomberos controló la situación rápidamente y las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni daños materiales significativos.

“Esta mañana se reportó presencia de humo en las salas de abordaje 63 a 74 de la Terminal 2, proveniente de un equipamiento instalado en un restaurante ubicado en dicha zona” AICM

Se reporta humo en Terminal 2 del AICM

El humo reportado en la Terminal 2 del AICM se originó en un equipamiento de cocina instalado al interior de un restaurante ubicado entre las salas de abordaje 63 y 74, activando de inmediato los protocolos de emergencia.

Aunque se identificó que el humo provenía de un equipo del restaurante, las autoridades aeroportuarias no han detallado si se debió a una falla técnica específica o si se realizará una revisión adicional.

Reportan humo en Terminal 2 del AICM; autoridades descartan lesionados (@AICM_mx / X )

En las redes sociales se difundieron varios videos que muestran el humo en las instalaciones del AICM.

Personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) acudió al sitio para aplicar los protocolos de seguridad y controlar la situación.

A través de su cuenta de X, el AICM confirmó que no hubo personas lesionadas, daños materiales de consideración, ni afectaciones en las operaciones de los vuelos o en la atención a los pasajeros.

Incidente por humo en la Terminal 2 del AICM coincide con inauguración de la primera fase de remodelación

El evento ocurrió horas antes de la entrega de la Primera Fase de Remodelación del aeropuerto, proyecto que contempla mejoras con rumbo al Mundial 2026.

Esta primera etapa de las obras fue financiada con recursos autogenerados por el propio aeropuerto y su entrega formal se realizó en el área del estacionamiento de la Terminal 2.

Y la remodelación abarcará distintas zonas de ambas terminales del AICM, como:

Salas de espera

Filtros de seguridad

Áreas migratorias